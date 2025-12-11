«Ситуация в Купянске требует тишины» — Канашевич (видео)
Что происходит в Купянске и сколько людей там остаются, рассказал в эфире нацмарафона начальник РВА Андрей Канашевич.
«В Купянске работают ВСУ, проводят стабилизационные мероприятия и та ситуация, которая есть в Купянске, требует тишины. Но можно говорить о том, что работа ведется и Купянск находится под контролем СОУ», – подчеркнул Канашевич.
По его данным, ориентировочно, в городе остаются 535 человек. Всего в Купянской громаде – более 1200.
«То, что касается детей, мы их вывезли. Однако есть определенная информация о возможном наличии детей в тех населенных пунктах (не только Купянской громады, но в целом по району), где мы проводили обязательную эвакуацию принудительным способом. Теперь можем говорить о 12 детях. Эта информация проверяется, если она подтвердится, будут осуществлены все необходимые меры для того, чтобы этих детей вывезти», — отметил Канашевич.
Он добавил, что с 1 декабря в результате вражеских обстрелов погибли семь человек, 14 – получили ранения.
Больше всего атакуют Купянщину FPV-дроны, говорит Канашевич. Однако последние дни враг снова начал активно применять КАБы.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Читайте также: «Уже невозможно давать заднюю» – Трегубов о действиях россиян в Купянске
Новости по теме:
- Категории: Записано, Харьков; Теги: Андрей Канашевич, купянск, обстрелы;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: ««Ситуация в Купянске требует тишины» — Канашевич (видео)», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 11 декабря 2025 в 16:16;