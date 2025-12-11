«Ситуация в Купянске требует тишины» — Канашевич (видео)

Что происходит в Купянске и сколько людей там остаются, рассказал в эфире нацмарафона начальник РВА Андрей Канашевич.

«В Купянске работают ВСУ, проводят стабилизационные мероприятия и та ситуация, которая есть в Купянске, требует тишины. Но можно говорить о том, что работа ведется и Купянск находится под контролем СОУ», – подчеркнул Канашевич.

По его данным, ориентировочно, в городе остаются 535 человек. Всего в Купянской громаде – более 1200.

«То, что касается детей, мы их вывезли. Однако есть определенная информация о возможном наличии детей в тех населенных пунктах (не только Купянской громады, но в целом по району), где мы проводили обязательную эвакуацию принудительным способом. Теперь можем говорить о 12 детях. Эта информация проверяется, если она подтвердится, будут осуществлены все необходимые меры для того, чтобы этих детей вывезти», — отметил Канашевич.

Он добавил, что с 1 декабря в результате вражеских обстрелов погибли семь человек, 14 – получили ранения.

Больше всего атакуют Купянщину FPV-дроны, говорит Канашевич. Однако последние дни враг снова начал активно применять КАБы.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»