«Ситуація в Куп’янську вимагає тиші» – Канашевич (відео)

Записано 16:16   11.12.2025
Вікторія Яковенко
«Ситуація в Куп'янську вимагає тиші» – Канашевич (відео)

Що наразі відбувається в Куп’янську та скільки людей там залишаються, розповів в етері нацмарафону начальник РВА Андрій Канашевич.

«В Куп’янську працюють ЗСУ, проводять стабілізаційні заходи і та ситуація, яка є в Куп’янську, вимагає тиші. Але можна говорити про те, що робота ведеться і Куп’янськ знаходиться під контролем СОУ», – підкреслив Канашевич.

За його даними, орієнтовно в місті залишаються 535 людей. Загалом у Куп’янській громаді – понад 1200.

«Те, що стосується дітей, ми їх повивозили. Однак є певна інформація про можливу наявність дітей в тих населених пунктах (не тільки Куп’янської громади, але в цілому по району), де ми проводили обов’язкову евакуацію в примусовий спосіб. Наразі можемо говорити про 12 дітей. Ця інформація перевіряється, якщо вона підтвердиться, то будуть здійснені всі необхідні заходи для того, щоб цих дітей вивезти», – зазначив Канашевич.

Він додав, що з 1 грудня внаслідок ворожих обстрілів загинули сім людей, 14 – отримали поранення.

Найбільше атакують Куп’янщину  FPV-дрони, каже Канашевич. Однак останні дні ворог знову почав активно застосовувати КАБи.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Читайте також: “Вже неможливо давати задню” – Трегубов про дії росіян у Куп’янську

