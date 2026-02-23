Вони вже зрозуміли, що несе “русский мир” – Канашевич про мешканців Куп’янська

Люди, які до останнього відмовлялися евакуюватися з Куп’янська та інших прифронтових населених пунктів, зараз готові виїхати за першої нагоди, повідомив начальник РВА Андрій Канашевич.

“Зі спілкування з тими мешканцями, кого вивозили вже з міста Куп’янська, вони чудово розуміють ситуацію. Уже неодноразово нам вони розказували безпосередньо про те, як гинули цивільні в місті Куп’янську внаслідок обстрілу збройними силами РФ. Вони це повністю на власному житті випробували, тому їм розказувати це не треба, вони це знають. І тут питання в тому, що ускладнена дуже евакуація. Вони досиділись до того, що важко евакуювати, а зараз якщо таке вікно можливостей з’являється, безумовно, ці люди активно намагаються підлаштуватися. Намагаються зібратися для того, щоб їх вивезли. Бо вони вже зрозуміли, що несе цей так званий “русский мир”, – поділився начальник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич в етері нацмарафону.

Він зазначив, що в Куп’янську зараз є кілька локацій, де ще перебувають російські окупанти. За даними Сил оборони, ці місця заблоковані.

Відео: нацмарафон «Єдині новини»

“Що стосується цивільних. На жаль, у нас люди ще залишаються в місті. Приблизно ми обліковуємо 430 людей – це враховуючи й лівий, і правий берег міста Куп’янська по річці Оскіл. Є намагання, безумовно, для того, щоб проводити евакуаційні заходи, але вони дуже ускладнені у зв’язку з безпековою ситуацією. Ворог достатньо активний в засобах БпЛА, тому можна сказати, що кожна така евакуація – це певна операція, яку здійснюють Збройні сили України, Служба безпеки України”, – пояснив Канашевич.

У Куп’янську-Вузловому, що на лівому березі Осколу, також залишається близько 240 мешканців. Місто повністю під контролем Сил оборони. Проте перебувати там цивільним небезпечно. А евакуація через річку – непросте завдання.

“Не так легко робити евакуаційні заходи, особливо з лівого берега річки Оскіл, тому що та логістика, яка є, безумовно, ворог постійно намагається її контролювати, руйнувати. І це накладає свій відбиток так само на заходи з евакуацією“, – сказав начальник РВА.