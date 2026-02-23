«Они уже поняли, что несет «русский мир» — Канашевич про жителей Купянска 📹
Люди, которые до последнего отказывались эвакуироваться из Купянска и других прифронтовых населенных пунктов, сейчас готовы выехать при первой возможности, сообщил начальник РВА Андрей Канашевич.
«Из общения с теми жителями, кого вывозили из города Купянска, они прекрасно понимают ситуацию. Уже не раз нам они рассказывали непосредственно о том, как погибали гражданские в городе Купянске в результате обстрела вооруженными силами РФ. Они это полностью на собственной жизни испытали. Поэтому рассказывать им это не надо, они это знают. И здесь вопрос в том, что усложнена очень эвакуация. Они досиделись до того, что трудно эвакуировать. А сейчас, если такое окно возможностей появляется, безусловно, эти люди активно пытаются подстроиться, пытаются собраться для того, чтобы их вывезли. Они уже поняли, что несет этот так называемый «русский мир», — поделился начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич в эфире нацмарафона.
Он отметил, что в Купянске сейчас есть несколько локаций, где еще находятся российские оккупанты. По данным Сил обороны, эти места заблокированы.
Видео: нацмарафон «Єдині новини»
«Что касается гражданских. К сожалению, у нас люди остаются в городе. Приблизительно мы учитываем 430 человек — это и левый, и правый берег города Купянска по реке Оскол. Есть попытки, безусловно, проводить эвакуационные мероприятия, но они очень осложнены в связи с ситуацией в сфере безопасности. Враг достаточно активен в средствах БпЛА. Поэтому можно сказать, что каждая эвакуация — это определенная операция, которую осуществляют Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины», — пояснил Канашевич.
В Купянске-Узловом, который находится на левом берегу Оскола, также остается около 240 жителей. Город полностью под контролем Сил обороны. Однако находиться там гражданским опасно. А эвакуация через реку — непростая задача.
«Не так легко предпринимать эвакуационные меры, особенно с левого берега реки Оскол, потому что ту логистику, которая есть, безусловно, враг постоянно пытается контролировать, разрушать. И это накладывает свой отпечаток также на меры по эвакуации», — сказал начальник РВА.
Категории: Записано, Общество, Харьков; Теги: Андрей Канашевич, купянск, новости Харькова, эвакуация;
