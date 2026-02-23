Live

Тело убитого гражданского эвакуировал НРК на Харьковщине (видео)

Записано 10:10   23.02.2026
Оксана Горун
Тело убитого гражданского эвакуировал НРК на Харьковщине (видео) Скриншот

Начальник Купянской РВА Андрей Канашевич в эфире нацмарафона сообщил: на Харьковщине погиб житель села Андреевка Великобурлукской громады. Был сброс с дрона.

«Буквально полчаса назад поступило сообщение о том, что вчера погиб у нас гражданский в селе Андреевка Великобурлукской громады. НРК военные смогли эвакуировать его тело сегодня. Это был сброс с дрона, и человек погиб», — сказал Канашевич.

Он отметил, что враг «работает в глубину» территории Купянской громады. Российские дроны залетают за 20 км от линии фронта. Поэтому опасно находиться в населенных пунктах, которые еще недавно были условно далеки от линии соприкосновения.

Видео: нацмарафон «Єдині новини»

«БпЛА очень активны: и «Молнии», и «Ланцеты», и FPV-дроны – враг активно их применяет. Поэтому даже Шевченковская громада, которая у нас сегодня еще находится в зоне возможных боевых действий, есть там с десяток населенных пунктов, где передвижение достаточно уже опасно. И даже по полевым дорогам — мы чувствуем, что там очень большая опасность, когда враг постоянно находится в воздухе», — пояснил начальник районной военной администрации.

Читайте также: Как сдавались россияне в плен в Купянске: подробности от «Хочу жить» (видео)

Автор: Оксана Горун
