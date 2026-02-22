Live

Как сдавались россияне в плен в Купянске: подробности от «Хочу жить» (видео)

Фронт 21:12   22.02.2026
Оксана Горун
Как сдавались россияне в плен в Купянске: подробности от «Хочу жить» (видео) Скриншот

Трое российских оккупантов, оставшихся в окружении в Купянске, вышли на украинских военных с помощью проекта «Хочу жить».

Опубликовали кадры операции, которую совместно провели корпус Нацгвардии «Хартия»  и проект «Хочу жить» в Купянске. Помимо самих переговоров о сдаче в плен, в ролике — рассказ российского военнослужащего о том, как он спас свою жизнь.

«Я написал на горячую линию, Telegram «Хочу жить». Мне ответил сначала бот, все мои данные записал, паспортные данные. Потом я прислал место, где я нахожусь, позицию», — поделился военнопленный.

Следом с ним связались уже украинские военнослужащие — и соединили с представителем «Хартии», непосредственно воюющей в Купянске.  Украинский военный проинструктировал россиянина, куда и как ему и его сослуживцам необходимо перемещаться. А также — дал пароль.

«Мы перебежали, нас вела «птичка» сверху, мы смотрели, чтобы правильно прийти точно в то место. Там уже встречали, нас ждали. Мы подбегали, кричали, кричали пароль. Нас встречали по одному. Мы заходили — и все,  нас завели по одному. Полностью проверили  на наличие оружия какого-то. Связали нам руки и спустили в подвал. Все, нас посадили, накормили, напоили», — рассказал оккупант.

Напомним, о том, что россияне в Купянске начали сдаваться в плен, рассказал спикер Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов. По его информации, в  городе сейчас остается около 20 активных позывных оккупантов. Они сидят в нескольких зданиях и пытаются выжить.

Читайте также: Большая часть руин Волчанска — под контролем ВС РФ — спикер Объединенных сил

Автор: Оксана Горун
Популярно
«Людей полно» — как в Харькове реагируют на новый бесплатный каток (видео)
«Людей полно» — как в Харькове реагируют на новый бесплатный каток (видео)
22.02.2026, 11:40
Новости Харькова — главное 22 февраля: оккупанты сдаются в плен, налет БпЛА
Новости Харькова — главное 22 февраля: оккупанты сдаются в плен, налет БпЛА
22.02.2026, 16:36
В Харькове будут изменения маршрутов трамваев сегодня, 22 февраля
В Харькове будут изменения маршрутов трамваев сегодня, 22 февраля
22.02.2026, 07:45
Не только энергетика. Россияне изменили цели воздушных атак: данные Зеленского
Не только энергетика. Россияне изменили цели воздушных атак: данные Зеленского
22.02.2026, 13:17
В Харькове повреждено более 12 000 зданий: как выглядит центр города (видео)
В Харькове повреждено более 12 000 зданий: как выглядит центр города (видео)
22.02.2026, 15:43
Как сдавались россияне в плен в Купянске: подробности от «Хочу жить» (видео)
Как сдавались россияне в плен в Купянске: подробности от «Хочу жить» (видео)
22.02.2026, 21:12

Новости по теме:

22.02.2026
Россияне в Купянске начали сдаваться в плен: что происходит в городе (видео)
20.02.2026
Что сейчас происходит в Купянске и Волчанске, рассказал Трегубов
19.02.2026
«Их судьба нам не известна» — сколько жителей остается в Купянске (видео)
19.02.2026
Машовец: противник пытается восстановить позиции в районе Купянска
14.02.2026
Без воды и лекарств остались россияне, которые еще находятся в Купянске – ISW


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Как сдавались россияне в плен в Купянске: подробности от «Хочу жить» (видео)», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 22 февраля 2026 в 21:12;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трое российских оккупантов, оставшихся в окружении в Купянске, вышли на украинских военных с помощью проекта «Хочу жить»".