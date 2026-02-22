Как сдавались россияне в плен в Купянске: подробности от «Хочу жить» (видео)

Трое российских оккупантов, оставшихся в окружении в Купянске, вышли на украинских военных с помощью проекта «Хочу жить».

Опубликовали кадры операции, которую совместно провели корпус Нацгвардии «Хартия» и проект «Хочу жить» в Купянске. Помимо самих переговоров о сдаче в плен, в ролике — рассказ российского военнослужащего о том, как он спас свою жизнь.

«Я написал на горячую линию, Telegram «Хочу жить». Мне ответил сначала бот, все мои данные записал, паспортные данные. Потом я прислал место, где я нахожусь, позицию», — поделился военнопленный.

Следом с ним связались уже украинские военнослужащие — и соединили с представителем «Хартии», непосредственно воюющей в Купянске. Украинский военный проинструктировал россиянина, куда и как ему и его сослуживцам необходимо перемещаться. А также — дал пароль.

<br />

«Мы перебежали, нас вела «птичка» сверху, мы смотрели, чтобы правильно прийти точно в то место. Там уже встречали, нас ждали. Мы подбегали, кричали, кричали пароль. Нас встречали по одному. Мы заходили — и все, нас завели по одному. Полностью проверили на наличие оружия какого-то. Связали нам руки и спустили в подвал. Все, нас посадили, накормили, напоили», — рассказал оккупант.

Напомним, о том, что россияне в Купянске начали сдаваться в плен, рассказал спикер Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов. По его информации, в городе сейчас остается около 20 активных позывных оккупантов. Они сидят в нескольких зданиях и пытаются выжить.