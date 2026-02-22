Live

Як здавались росіяни в полон у Куп’янську: подробиці від “Хочу жити” (відео)

Фронт 21:12   22.02.2026
Оксана Горун
Як здавались росіяни в полон у Куп’янську: подробиці від “Хочу жити” (відео) Скриншот

Троє російських окупантів, які залишилися в оточенні в Куп’янську, вийшли на українських військових за допомогою проєкту “Хочу жити”.

Опублікували кадри операції, яку спільно провели корпус Нацгвардії “Хартія” та проєкт “Хочу жити” в Куп’янську. Крім самих перемовин про здачу в полон, у ролику – розповідь російського військовослужбовця про те, як він урятував своє життя.

“Я написав на гарячу лінію, телеграм “Хочу жити”. Мені відповів спочатку бот, всі мої дані записав, паспортні дані. Потім я надіслав місце, де я перебуваю, позицію”, – поділився військовополонений.

Слідом із ним зв’язалися вже українські військовослужбовці – і поєднали з представником “Хартії”, яка безпосередньо воює в Куп’янську. Український військовий проінструктував росіянина, куди та як йому та його товаришам по службі необхідно переміщатися. А також – дав пароль.

“Ми перебігли, нас вела “пташка” зверху, ми дивилися, щоб правильно прийти точно в те місце. Там уже зустрічали, нас чекали. Ми підбігали, кричали, кричали пароль. Нас зустрічали по одному. Ми заходили – і все, нас завели по одному. Повністю перевірили на наявність зброї якоїсь. Зв’язали нам руки та спустили до підвалу. Усе, нас посадили, нагодували, напоїли”, – розповів окупант.

Нагадаємо, про те, що росіяни в Куп’янську почали здаватися в полон, розповів речник Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов. За його інформацією, в місті зараз залишається близько 20 активних позивних окупантів. Вони сидять у кількох будинках і намагаються вижити.

Читайте також: Більшість руїн Вовчанська — під контролем ЗС РФ — спікер Об’єднаних сил

Автор: Оксана Горун
