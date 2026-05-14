Live

«Все пошкоджено»: скільки людей залишається в Куп’янську – Канашевич

Записано 13:31   14.05.2026
Вікторія Яковенко
«Все пошкоджено»: скільки людей залишається в Куп’янську – Канашевич Скриншот

Куп’янськ повністю знаходиться під контролем ЗСУ, підкреслив в етері нацмарафону начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич. Ситуація в громаді – незмінна, зазначив він.

«Куп’янськ – лінія бойового зіткнення, там є обстріли, є намагання просуватися. Ті намагання, які ворог демонструє, своєчасно опрацьовуються і ворог знищується. Загалом якщо оцінювати ситуацію, вона контрольована. Але враховуючи ті обстріли, інтенсивність, то ситуація достатньо напружена», – розповів Канашевич.

Каже: окупанти б’ють усім наявним озброєнням.

«За вчора по Куп’янському напрямку прилетіло вісім КАБів, так само була дуже висока активність БпЛА. Місто потрохи продовжує знищуватися ворогом, є суттєві руйнування будинків. Наразі говорити про те, що хоч один знайти вцілілий більш-менш будинок по Куп’янську можливо, не можемо. Все пошкоджено. Ситуація в цьому контексті достатньо критична», – зазначив начальник Куп’янської РВА.

За його даними, в Куп’янській громаді залишаються близько 850 жителів.

«По місту Куп’янську десь приблизно 330 людей – це правобережжя, приблизно 50 людей – на лівому березі», – повідомив Канашевич.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Читайте також: Майже 70 БпЛА атакували Харківщину за добу – які наслідки

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У Харкові сталося вбивство: поліція повідомила подробиці (фото)
У Харкові сталося вбивство: поліція повідомила подробиці (фото)
14.05.2026, 14:05
Університет – символ Харкова. Ми залишаємось – ректор ХНУ Каразіна Кагановська
Університет – символ Харкова. Ми залишаємось – ректор ХНУ Каразіна Кагановська
04.12.2022, 12:25
ХАЦ: у Харківській міськраді – обшуки. Коментар Терехова (відео)
ХАЦ: у Харківській міськраді – обшуки. Коментар Терехова (відео)
14.05.2026, 13:01
«Все пошкоджено»: скільки людей залишається в Куп’янську – Канашевич
«Все пошкоджено»: скільки людей залишається в Куп’янську – Канашевич
14.05.2026, 13:31
Росіяни атакували залізницю на Харківщині: що пошкоджено
Росіяни атакували залізницю на Харківщині: що пошкоджено
14.05.2026, 12:40
Ранкова атака на Харків: вже відомо про 29 постраждалих, серед них – діти 📹
Ранкова атака на Харків: вже відомо про 29 постраждалих, серед них – діти 📹
14.05.2026, 12:13

Новини за темою:

07.04.2026
Пережила дві світові війни: РФ знищила історичну садибу на Харківщині
23.02.2026
Вони вже зрозуміли, що несе “русский мир” – Канашевич про мешканців Куп’янська
23.02.2026
Тіло вбитого цивільного евакуював НРК на Харківщині (відео)
09.02.2026
Канашевич повідомляє про “прильоти” в Куп’янській громаді
11.01.2026
«Є певні проблеми з евакуацією»: людей з Куп’янська вивозять ЗСУ та СБУ


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: ««Все пошкоджено»: скільки людей залишається в Куп’янську – Канашевич», то перегляньте більше у розділі Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2026 в 13:31;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Куп’янськ повністю знаходиться під контролем ЗСУ, підкреслив в етері нацмарафону начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич. Ситуація в громаді – незмінна, зазначив він.".