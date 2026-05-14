«Все пошкоджено»: скільки людей залишається в Куп’янську – Канашевич
Куп’янськ повністю знаходиться під контролем ЗСУ, підкреслив в етері нацмарафону начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич. Ситуація в громаді – незмінна, зазначив він.
«Куп’янськ – лінія бойового зіткнення, там є обстріли, є намагання просуватися. Ті намагання, які ворог демонструє, своєчасно опрацьовуються і ворог знищується. Загалом якщо оцінювати ситуацію, вона контрольована. Але враховуючи ті обстріли, інтенсивність, то ситуація достатньо напружена», – розповів Канашевич.
Каже: окупанти б’ють усім наявним озброєнням.
«За вчора по Куп’янському напрямку прилетіло вісім КАБів, так само була дуже висока активність БпЛА. Місто потрохи продовжує знищуватися ворогом, є суттєві руйнування будинків. Наразі говорити про те, що хоч один знайти вцілілий більш-менш будинок по Куп’янську можливо, не можемо. Все пошкоджено. Ситуація в цьому контексті достатньо критична», – зазначив начальник Куп’янської РВА.
За його даними, в Куп’янській громаді залишаються близько 850 жителів.
«По місту Куп’янську десь приблизно 330 людей – це правобережжя, приблизно 50 людей – на лівому березі», – повідомив Канашевич.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2026 в 13:31;