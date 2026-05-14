«Все повреждено»: сколько людей остается в Купянске – Канашевич

Записано 13:31   14.05.2026
Виктория Яковенко
Купянск полностью находится под контролем ВСУ, подчеркнул в эфире нацмарафона начальник Купянской РВА Андрей Канашевич. Ситуация в громаде – неизменная, отметил он.

«Купянск – линия боевого столкновения, там есть обстрелы, есть попытки продвигаться. Те усилия, которые враг демонстрирует, своевременно прорабатываются и враг уничтожается. В общем, если оценивать ситуацию, она контролируемая. Но учитывая те обстрелы, интенсивность, ситуация достаточно напряженная», — рассказал Канашевич.

Говорит: оккупанты бьют всем имеющимся вооружением.

«За вчера по Купянскому направлению прилетело восемь КАБов, так же была очень высока активность БпЛА. Город понемногу продолжает уничтожаться врагом, есть существенные разрушения домов. Сейчас говорить о том, что хоть один найти уцелевший более или менее дом по Купянску возможно, не можем. Все повреждено. Ситуация в этом контексте достаточно критическая», — отметил начальник Купянской РВА.

По его данным, в Купянской громаде остаются около 850 жителей.

«По городу Купянске примерно 330 человек — это правобережье, примерно 50 человек — на левом берегу», — сообщил Канашевич.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

