ХАЦ: в Харьковском городском совете – обыски. Комментарий Терехова (видео)

ОО «Харьковский антикоррупционный центр» сообщает, что обыски в Харьковском горсовете проводят СБУ и прокуратура. По данным антикоррупционеров, департамент цифровой трансформации подозревается в махинациях с бюджетными средствами.

«Напомним, одним из основных проектов этого департамента является «Карточка харьковчанина». За период полномасштабной войны на ее модернизацию Департамент потратил 22,4 млн грн, а также сейчас планирует потратить еще 9,5 млн грн. На модернизацию технического обеспечения диспетчерской службы «1562» потратили еще 7,5 млн грн. Возглавляет департамент Галина Литвинец», – пишет ХАЦ.

Мэр Игорь Терехов рассказал журналистам, что об обыске узнал из СМИ.

«У нас нет нетронутых, несмотря на их заслуги, которые были во время войны. Если позволили себе хулиганить, будет создана специальная комиссия, мы проанализируем все. Если выявим нарушения, я лично обращусь в правоохранительные органы с требованием провести объективное расследование», — прокомментировал Терехов.

