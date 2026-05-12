«Не опускаем руки». Сколько пострадавших домов уже восстановили в Харькове

Около 160 тысяч харьковчан остались без крыши в результате вражеских ударов, сообщил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

«Во время войны было разрушено более 9,5 тысячи жилых домов. Если взять по всему городу, то более 13 тысяч домов были повреждены или разрушены. К сожалению, есть и очень много такого, что совершенно разрушено и невозможно сегодня отстроить. Часть домов снесли, и будем дальше сносить те дома, которые не подлежат восстановлению. Мы работаем, мы не опускаем руки, есть определенные возможности, которые мы делаем», – рассказал городской голова.

Он подчеркнул, что каждый «прилет» – это выбитые окна, разбитые крыши и поврежденные конструктивы.

«Мы работаем, мы восстановили за это время 200 домов, которые имели очень большое разрушение, очень серьезное разрушение. Нам удалось отстроить, но очень многое еще впереди», — подытожил Терехов.

