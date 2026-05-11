В детской больнице в Харькове роют укрытие и обещают масштабный ремонт (фото)
В Харьковской областной детской клинической больнице стартуют комплексный капитальный ремонт, обновление и модернизация всего здания.
Важной составляющей проекта станет подземный комплекс-укрытие, который одновременно сможет вместить около тысячи пациентов и врачей, сообщил в своем Telegram-канале начальник ХОВА Олег Синегубов по итогам рабочего визита в регион министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко.
Синегубов напомнил, что уже сейчас проводится реконструкция приемно-диагностического отделения и помещений будущего психиатрического отделения больницы. Работы выполняются на площади более 1000 квадратных метров.
В этом году Харьковщина получила 1,147 миллиарда гривен на реализацию стратегических проектов в сфере медицины.
Ранее в ОО «ХАЦ» сообщали, что договор на обустройство психиатрического отделения в Харьковской областной детской больнице на 54,6 миллиона гривен департамент капитального строительства ХОВА заключил с ООО «Дрогон Эко».
- • Дата публикации материала: 11 мая 2026 в 21:05;