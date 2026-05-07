«Обычно архитекторы — мужчины»: как хотят изменить Харьков девушки (видео)

Молодые женщины генерируют идеи, чтобы сделать Харьков лучше. Городской власти презентовали инициативы, победившие в конкурсе Her City. Из 27 идей по развитию Харькова отобрали четыре лучшие — от умных остановок и солнечных фонарей до световых пешеходных переходов. Победу одержала инициатива создания пространства «Мамин ресурс» для женщин, воспитывающих детей с инвалидностью. Есть ли у этих проектов шансы получить финансирование и воплотиться в жизнь — в репортаже МГ «Объектив».

<br />

Умные фонари и остановки, безбарьерные велодорожки, безопасные пешеходные переходы и поддержка мам детей с инвалидностью. Молодые женщины генерируют идеи, чтобы сделать Харьков лучше. Конкурс проектов проходил в рамках проекта «Инклюзивное восстановление», рассказала Татьяна Чернецкая, вице-председатель ОО «Центр гендерной культуры».

«Обычно архитекторами выступают мужчины, и все, что они делают, они проектируют для мужчин, — отметила она. — Поэтому этим проектом мы пытаемся продвигать так называемый феминистический урбанизм, то есть город, который дружественен женщинам и девушкам».

Конкурс проектов Her City прошел в феврале-марте. Организаторы фокусировались на молодежи до 35 лет, которая не так зашорена стереотипами. Поэтому бросили клич по вузам. В итоге получили 27 идей от студенток и сотрудниц университетов. Третье место поделили инклюзивные инфраструктурные проекты.

«Это умная интегрированная система. Все, что здесь предусмотрено, имеет достаточно низкую стоимость, чтобы можно было внедрить пилотную модель на две-три остановки», — отметила Алина Овченко, автор проекта «Умная остановка» (3 место), специалистка по сопровождению людей с инвалидностью ХНУРЭ.

На умной остановке свет включается вечером только тогда, когда на ней есть люди. Когда прибывает транспорт, происходит автоматическое аудиообъявление номера маршрута и направления движения. Когда люди садятся — освещение тускнеет.

«Это аудиомодуль с динамиком, который будет срабатывать при открытии дверей. Он будет направлен не в салон, а, наоборот, на остановку. Это очень ценно для всех жителей», — добавила Овченко.

Диана Скрипка, автор проекта «Инклюзивное восстановление через свет и движение» (3 место), студентка IT-колледжа ХАИ, предлагает отделить велодорожки от проезжей части и отдельно — сделать городские фонари автономными, запитав их от энергии Солнца.

«Она обеспечивает высокий коэффициент полезного действия даже в пасмурную погоду, что очень удобно. Каждая пятая опора будет иметь кнопку вызова, то есть если кто-то понимает, что находится в опасности, можно вызвать охрану, полицию. Также наличие влагозащищенных USB-портов, которые позволят зарядить гаджеты. Ориентировочная стоимость — около 450-600 долларов», — рассказала Диана.

Второе место заняли световые пешеходные переходы.

«В современном обществе у нас люди — телефонные зомби. И человеческий мозг не реагирует на информацию от визуальной картинки и пятнышка светофора так, как он будет реагировать на световую стену, которую мы предлагаем в нашем проекте. То есть мы вдохновились концепцией корейского дизайнера Хохюна Ли, который предложил систему «Световая стена — визуальная, виртуальная стена», — пояснила Дарина Семенко, соавтор проекта ХНУГХ «Объемная световая система безопасного передвижения в урбанистическом пространстве» (2 место).

Поэтому, убеждена Дарина, обычных «зебр» и светофоров для безопасности уже недостаточно.

«Сейчас очень трудно просчитать этот проект. Это нужно будет уже делать пилотные проекты, например, выбирать несколько переходов и просчитывать стоимость такого оборудования для них», — добавила она.

Победительницы презентовали идеи городской власти. Директор департамента инклюзивной доступности и безбарьерной среды Олег Пуль похвалил всех конкурсанток, однако признал: если до полномасштабной войны на подобные общественные проекты деньги в городском бюджете предусматривались, то сейчас приходится надеяться только на благотворителей.

«Но те проекты, которые были предложены, например, определенные элементы из них, мы можем, с разрешения разработчиков этих проектов, просто использовать в своей текущей деятельности. Это тоже предусмотрено нормативными актами. То, что остановки общественного транспорта должны быть освещены и должно быть обеспечено информирование любыми средствами, понятными для всех людей, для любых людей с любыми нарушениями здоровья», — отметил Пуль.

Средства в городском бюджете на доступность находят лишь в рамках нового строительства.

«Если эти меры — новое строительство, капитальный ремонт или реконструкция, такие типы строительства, то они в любом случае проводятся с учетом обновленных государственных строительных норм «Инклюзивность зданий и сооружений». В этих нормах уже заложены элементы, которые не позволят на этапе строительства сделать так, что это будет недоступно», — добавил Пуль.

Вообще инклюзивные проекты требуют значительного финансирования.

«Мы просто взяли определенные перекрестки и просчитали их, может ли нам помочь международная организация обновить там оборудование. Для обеспечения безопасности и доступности. В том числе, это звуковое сопровождение, аудиосопровождение пешеходных светофоров. Это безопасность с точки зрения видеонаблюдения. И это возможность автономной работы светофорного оборудования. И, по нашим подсчетам, ориентировочная стоимость составляет миллион гривен», — сообщил он.

Победу в конкурсе одержал социальный проект, направленный на мам детей с инвалидностью. Эта категория женщин является особенно уязвимой.

«У нас был проект, где мы занимались с детьми с аутизмом. И мы поняли, что у мам есть запрос. Что им необходимо такое пространство, где они могут прийти, пообщаться с такими же мамами, немного отдохнуть, но они должны быть уверены, что параллельно с детьми кто-то занимается. Это и была наша идея, что нужно создать пространство, которое объединяет эти две задачи», — рассказала Алена Пехарева, соавтор проекта ХГПА «Мамин ресурс» (1 место).

Авторы всех идей, занявших призовые места, получили денежные вознаграждения. Да и сам проект требовал финансирования — ведь кроме конкурса были тренинги для девушек, а также исследование городского пространства, результаты которого вошли в отчет, представленный мэрии.

«Донором этого проекта выступала британская гуманитарная организация Oxfam. Она поддерживает феминистические принципы», — отметила Татьяна Чернецкая.

Чтобы идеи имели шанс воплотиться в жизнь, организаторы делятся ими с партнерами.

«Какие-то идеи мы уже передали общественным организациям: посмотрите, какая интересная идея, возможно, вы сможете это реализовать. И тут, я думаю, что еще некоторые идеи мы можем просто с кем-то сконтактировать, чтобы это было проще воплотить», — добавила Чернецкая.

Ранее организаторы поделились идеями молодежного форума по инклюзивности и проекта «Трамвай равенства» — экспозиции в общественном транспорте, посвященной гендерному равенству.