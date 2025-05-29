Чтобы жители Харьковщины не молчали: состоялась презентация (видео)
Видеоролик, а также книгу и другую информационную продукцию о сексуальном насилии, связанном с конфликтом, презентовали в Харькове. Все было создано ради одной цели: чтобы пострадавшие от насилия со стороны россиян не молчали. Сколько жителей Харьковщины пострадало и на какую помощь могут рассчитывать такие люди — в репортаже МГ «Объектив».
«Сейчас происходит общенациональная кампания и Украинский женский фонд в рамках этой кампании разработал такие анимационные ролики и также печатные материалы. Это большой постер, брошюры и буклеты», — рассказывает Татьяна Чернецкая, вице-председатель ОО „Центр гендерной культуры“, координатор коалиции „Харьковщина 1325“.
Часть этих материалов предназначена для пострадавших, часть — для специалистов, которые с ними работают. Продукцию презентуют на ежемесячных собраниях коалиции «Харьковщина 1325».
«1325 — это номер резолюции Совета безопасности ООН, — объясняет Чернецкая. — И эта резолюция была принята как признание того факта, что женщины и девушки непропорционально страдают от военных конфликтов. Они нуждаются в большей помощи».
Защита пострадавших от сексуального насилия — одна из задач коалиции, в которую входят представители общественных организаций, ГСЧС, Нацполиции, патрульной полиции, а также местной и центральной власти. По состоянию на 1 мая в Харьковской области было зафиксировано 44 случая сексуального насилия, связанного с войной.
«Что значит доказанные случаи? О них знает областная прокуратура, знает полиция. Безусловно, это очень мало. Мы знаем, какие зверства были, например, в Изюме. И, безусловно, таких людей очень, очень много», — говорит Наталья Сухорукова, представитель департамента науки и образования ХОВА.
Узнать обо всех случаях очень важно, чтобы передать информацию в Международный суд и привлечь военных преступников к ответственности, аргументирует Сухорукова. Но некоторые люди сами не знают, что пережили сексуальное насилие в ходе оккупации, ведь речь идет не только об изнасиловании.
«Принудительное обнажение, — продолжает Сухорукова. — И то, что человека заставляли смотреть, как было, например, изнасилование другого человека. Такой человек тоже является пострадавшим. Любого пола. Это может быть ребенок. Женщина могла забеременеть от изнасилования. Так этот ребенок, рожденный в результате изнасилования во время оккупации временной, является пострадавшим».
И так же мало кто знает, что пострадавшие от перечисленных форм насилия имеют право на денежную помощь, добавляет представитель департамента ХОВА.
«Эта помощь составляет 3 тысячи евро, — рассказывает Сухорукова. — Ее предоставляет международный фонд по всему миру, в том числе в Украине. Кроме этой помощи, которую уже получили в Украине несколько сотен человек, у нас принят в прошлом году закон, с июня-месяца он вступает в силу. Такой пострадавший будет получать и от государства помощь. Мы еще не знаем, какая это будет сумма, но уже есть закон».
А есть пострадавшие от насилия, которые все знают, но стесняются контактировать с представителями органов соцзащиты в своей громаде. Несмотря на то, что специалистов учили работать с людьми, пережившими травму. И главное правило — конфиденциальность.
«Они боятся, если это небольшой какой-то поселок, что все будут знать, что я пострадала от сексуального насилия. Я приду, буду под кабинетами сидеть, никакой помощи не будет и еще потом будет какое-то осуждение, будут обо мне говорить», — объясняет распространенные мысли жертв насилия Сухорукова.
И именно в таких случаях все могут изменить информационные плакаты. Их разместили в больницах и соцучреждениях. В общем по громадам разослали полсотни посылок.
«Человек подойдет, он почитает этот флаер, возможно, плакат где-то увидит. И он увидит там номер «горячей линии», потому что человеку на «горячую линию» гораздо проще обратиться, там его никто не знает, не видит. Таких «горячих линий» у нас есть не одна», — отмечает представитель ХОВА.
Обещают помощь и в областной прокуратуре, говорит Наталья. Пострадавших отправляют на оздоровление в Карпаты. Сообщить о сексуальном насилии можно в любое время, ведь такие преступления не имеют сроков давности.
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2025 в 09:11;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видеоролик, а также книгу и другую информационную продукцию о сексуальном насилии, связанном с конфликтом, презентовали в Харькове.".