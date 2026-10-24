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Зимнее время: ночью с 24 на 25 октября не забудьте перевести стрелки часов

Общество 17:58   24.10.2026
Оксана Горун
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Зимнее время: ночью с 24 на 25 октября не забудьте перевести стрелки часов Фото: Getty Images

В ночь на воскресенье, 25 октября, Украина переходит на зимнее время. Перевод часов традиционно осуществляют в 04:00 утра.

Стрелки часов необходимо перевести на час назад – с 04:00 на 03:00. Гаджеты этот переход осуществляют самостоятельно.

Напомним, 16 июля 2024 года Верховная Рада Украины во втором чтении приняла законопроект «Об исчислении времени в Украине». Этот закон должен был оставить страну на зимнем времени навсегда. Однако часы в Украине переводят дважды в год до сих пор. Закон так и не вступил в силу, поскольку его не подписал президент. Издание Би-би-си-Украина со ссылкой на собственные источники сообщало, что подписывать документ Владимир Зеленский не планирует. Это создало юридический феномен. Конституция предусматривает, что президент должен в течение 15 дней либо подписать закон, либо вернуть его в Верховную Раду со своими предложениями. После истечения этого срока возможность применения вето, по меньшей мере, юридически спорна. Поэтому создается впечатление, что о принятом Верховной Радой законе просто решили «забыть».

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 24 октября 2026 в 17:58;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на воскресенье, 25 октября, Украина переходит на зимнее время. Перевод часов традиционно осуществляют в 04:00 утра".