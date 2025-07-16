Сегодня 16 июля: какой праздник и день в истории

16 июля в Украине – День принятия Декларации о государственном суверенитете и День бухгалтера и аудитора. В этот день 2024 года Верховная Рада приняла законопроект №4201 «Об исчислении времени в Украине», который должен был отменить переход на летнее время, однако президент пока не подписал этот документ. В 1945-м в США взорвали первую в мире атомную бомбу. В 1919-м начался совместный поход армий УНР и ЗУНР (или Поход украинских армий на Киев-Одессу). В 1917-м провозгласили II Универсал Украинской Центральной Рады. В 1790-м определили, где будет работать правительство США. В 1054-м в христианстве оформился раскол.

Праздники и памятные даты 16 июля

16 июля в Украине – День бухгалтера и аудитора, День принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

В мире – Всемирный день PR-специалиста.

Также сегодня: Всемирный день змей, День благодарности морской свинке, Международный день драг-культуры.

16 июля в истории

16 июля 1054 года оформился раскол в христианстве между католиками и православными (Великая Схизма). Несмотря на догматические разногласия, важнейшую роль в процессе сыграли личности – Папы Римского и патриарха Константинопольского. Подробнее.

16 июля 1790 года в США определили место для работы правительства страны – в особом округе Колумбия, не входящем в юрисдикцию ни одного штата. Подробнее.

16 июля 1917 года огласили II Универсал Украинской Центральной Рады. Подробнее.

16 июля 1919 года начался совместный поход армий УНР и ЗУНР (или Поход украинских армий на Киев-Одессу). Подробнее.

16 июля 1945 года в США, в штате Нью-Мексико, взорвали первую в мире атомную бомбу. Подробнее.

16 июля 1990 года Верховная Рада УССР приняла «Декларацию о государственном суверенитете УССР». Подробнее.

16 июля 2024 года Верховная Рада Украины во втором чтении приняла законопроект №4201 «Об исчислении времени в Украине» Этот закон должен был оставить страну на зимнем времени. То есть осенью 2024 года Украина должна была в последний раз перевести часы. Но переводила вновь 30 марта этого года. Ведь через год после утверждения закон так и не подписал президент Владимир Зеленский. Законопроект продолжает находиться на сайте Верховной Рады с отметкой «Закон направлен на подпись Президенту Украины», датированной 21 августа 2024 года.

В октябре прошлого года Би-Би-Си-Украина со ссылкой на собственные источники сообщало, что подписывать документ Зеленский не планирует. И это создало юридический феномен. Ведь по Конституции варианта не подписывать законопроект у президента просто нет. Статья 94 Основного Закона четко определяет порядок действий президента. Он должен подписать закон в течение 15 дней после его получения и официально обнародовать. Или – вернуть в Верховную Раду со своими предложениями для повторного рассмотрения (в народе – «наложить вето»). Если президент закон в ВР не вернул в течение установленных 15 дней, то он считается одобренным и должен быть подписан и официально обнародован. В случае с законом о времени не использовали ни один из этих вариантов. Выглядит так, будто о законопроекте просто «забыли».

Но эта забывчивость не случайна. Все те же источники Би-Би-Си сообщали, что после подсчетов увидели: смена времени нанесет удар по экономике («Вылезли убытки в несколько миллиардов», — комментировал источник). Почему в таком случае Зеленский не ветировал закон? Издание РБК предположило, что все дело – в том, что инициатор законопроекта – глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, представитель президентской партии. Поэтому вето решили не применять, чтобы не создавать конфликт внутри команды. Есть и дополнительный политический фактор – ветировать закон о времени президента призывала оппозиция, в частности, депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко создал соответствующую петицию, и она набрала необходимые 25 тысяч голосов.

Хотя это произошло еще осенью прошлого года, однако статус петиции до сих пор «на рассмотрении», ответа на нее нет. Поэтому по состоянию на сегодня ситуация выглядит зашедшей в тупик. А украинцам, вероятно, стоит готовиться вновь крутить часы в октябре. Подробно об аргументах «за» и «против» законопроекта о времени читайте здесь.

Церковный праздник 16 июля

16 июля чтят память священномученика Афиногена, епископа, и десяти его учеников. Подробнее.

Народные приметы

Если выросло много щавеля, то зима будет теплой.

Если ярко горит Полярная звезда – будет хорошая рыбалка.

Если собака мало ест и много спит, то скоро погода испортится.

Что нельзя делать 16 июля

Нельзя брать в руки топор или пилу.

Нельзя отказывать в помощи – ни человеку, ни животному.