Сьогодні 16 липня: яке свято та день в історії

16 липня в Україні – День ухвалення Декларації про державний суверенітет і День бухгалтера та аудитора. У цей день 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4201 “Про обчислення часу в Україні”, який мав скасувати перехід на літній час, проте президент досі не відписав цей документ. У 1945-му в США підірвали першу у світі атомну бомбу. У 1919-му розпочався спільний похід армій УНР та ЗУНР (або Похід українських армій на Київ-Одесу. У 1917-му проголосили II Універсал Української Центральної Ради. У 1790-му визначили, де працюватиме уряд США. У 1054-му в християнстві оформився розкол на католиків і православних.

Свята та пам’ятні дати 16 липня

16 липня в Україні – День бухгалтера та аудитора, День ухвалення Декларації про державний суверенітет України.

У світі – Всесвітній день PR-фахівця.

Також сьогодні: Всесвітній день змій, День подяки морській свинці, Міжнародний день драг-культури.

16 липня в історії

16 липня 1054 року оформився розкол у християнстві між католиками та православними (Велика Схизма). Попри догматичні розбіжності, найважливішу роль у процесі відіграли особи Папи Римського та патріарха Константинопольського. Докладніше.

16 липня 1790 року в США визначили місце для роботи уряду країни – у спеціальному окрузі Колумбія, який не входить до юрисдикції жодного штату. Докладніше.

16 липня 1917 року оголосили II Універсал Української Центральної Ради. Докладніше.

16 липня 1919 року розпочався спільний похід армій УНР і ЗУНР (або Похід українських армій на Київ-Одесу). Докладніше.

16 липня 1945 року в США, у штаті Нью-Мексико, підірвали першу у світі атомну бомбу. Докладніше.

16 липня 1990 року Верховна Рада УРСР ухвалила “Декларацію про державний суверенітет УРСР”. Докладніше.

16 липня 2024 року Верховна Рада України у другому читанні ухвалила законопроєкт №4201 “Про обчислення часу в Україні” Цей закон мав залишити країну на зимовому часі. Тобто восени 2024 року Україна мала востаннє перевести годинники. Але переводила знову 30 березня цього року. Адже за рік після затвердження закон так і не підписав президент Володимир Зеленський. Законопроєкт продовжує перебувати на сайті Верховної Ради з позначкою “Закон направлений на підпис Президенту України”, датованою 21 серпня 2024 року.

Торік у жовтні Бі-Бі-Сі-Україна з посиланням на власні джерела повідомляло, що підписувати документ Зеленський не планує. І це створило юридичний феномен. Адже за Конституцією варіанту не підписувати законопроєкт у президента просто немає. Стаття 94 Основного Закону чітко визначає порядок дій президента. Він має підписати закон протягом 15 днів після його отримання та офіційно оприлюднити. Або – повернути до Верховної Ради зі своїми пропозиціями на розгляд (у народі – “накласти вето”). Якщо президент закон до ВР не повернув протягом встановлених 15 днів, то він вважається схваленим і має бути підписаний та офіційно оприлюднений. У випадку із законом про час не використовували жоден із цих варіантів. Виглядає так, ніби про законопроєкт просто “забули”.

Але ця забудькуватість не випадкова. Ті самі джерела Бі-Бі-Сі повідомляли, що після підрахунків побачили: зміна часу завдасть удару по економіці (“Вилізли збитки в кілька мільярдів”, — коментувало джерело). Чому в такому разі Зеленський не ветував закон? Видання РБК припустило, що вся справа – в тому, що ініціатор законопроєкту – голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, представник президентської партії. Тому вето вирішили не застосовувати, щоби не створювати конфлікт усередині команди. Є й додатковий політичний чинник – ветувати закон про час президента закликала опозиція, зокрема депутат від “Європейської солідарності” Олексій Гончаренко створив відповідну петицію, і вона набрала необхідні 25 тисяч голосів.

Хоча це сталося ще восени минулого року, проте статус петиції досі “на розгляді”, відповіді на неї немає. Тому станом на сьогодні ситуація виглядає такою, що зайшла в глухий кут. А українцям, ймовірно, варто готуватися знову крутити годинник у жовтні. Докладно про аргументи “за” та “проти” законопроєкту про час читайте тут.

Церковне свято 16 липня

16 липня православні вшановують пам’ять священномученика Афіногена, єпископа, і десяти його учнів. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо вродив щавель, то зима буде теплою.

Якщо яскраво горить Полярна зоря – буде гарна риболовля.

Якщо собака мало їсть і багато спить, то скоро погода зіпсується.

Що не можна робити 16 липня

Не можна брати в руки сокиру або пилку.

Не можна відмовляти в допомозі – ні людині, ні тварині.