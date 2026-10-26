“Не впасти – задачка із зірочкою”: що зробили у Покровському сквері Харкова

Покровський (Соборний) сквер у центрі Харкова, який наприкінці липня повернули у власність громади, був у незадовільному стані — комунальники «Харківзеленбуду» провели там аварійний ремонт.

«Найголовнішим нашим заданням було проінспектувати стан скверу, — розповів МГ «Об’єктив» речник СКП «Харківзеленбуд» Андрій Кравченко. – Він виявився незадовільним. Відверто кажучи, жахливим. Бо там і огорожі заіржавіли, і фарба лушпинилася, і всі сходи повалені були. Просто пройтися нормально, щоб не впасти, це була задачка із зірочкою».

Після обстеження робітники першочергово взялися відновлювати пішохідні зони.

«Перше, що ми зробили, ми переклали подекуди бруківку. Далі ми почали перекладати сходи для того, щоб можна нормально було спуститися вниз на Сергіївський майдан», — зазначив речник КП.

Також комунальники пофарбували наново чавунні огорожі, замінили бруси на найбільш аварійних лавах, відчистили від пташиного посліду скульптуру Григорія Сковороди та зняли стару фарбу з фонтану.

«Це аварійний ремонт. Ми усували аварійність коштом і за рахунок ресурсів нашого підприємства. У нас є власний цех, де ми брус готуємо, тому маємо можливість не закуповувати, а під себе робити. Бруківка та ж сама. Просто вона ж провалилася, і треба було її витягнути, утрамбувати пісок і розкласти її наново. Поки що якихось закупівель щодо скверу ми не робили. Найголовніше — це прибрати аварійність, а потім вже будемо думати про серйозні проєкти», — розповів Кравченко.

Повноцінне відновлення фонтану відклали на наступний рік.

«Фонтан дуже складний за формою. Головна чаша складається з декількох рівнів, а потім вода спускається на п’ять ярусів донизу. І це все треба буде нам прозондувати, подивитися, в такому стані оці переливи, як їх відновлювати і скільки це коштуватиме», — підкреслив Кравченко.

Нагадаємо, 29 липня міська рада ухвалила рішення щодо припинення договору оренди ділянки площею понад 3 га на вулиці Університетській з Харківською єпархією УПЦ (МП). Земельну ділянку разом із Соборним (Покровським) сквером повернули у розпорядження громади міста. У СКП «Харківзеленбуд» повідомили, що досліджували технічний стан фонтану у сквері та виявили чимало проблем. Капітального ремонту потребують гранітні та кам’яні елементи, внутрішні комунікації та форсунки.