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Сезон фонтанів у Харкові завершено, навесні обіцяють запустити ще два нові

Оригінально 20:28   23.10.2026
Олена Нагорна
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Сезон фонтанів у Харкові завершено, навесні обіцяють запустити ще два нові

У Харкові завершується сезон фонтанів, комунальники вже законсервували на зиму більш як половину таких об’єктів, розповів МГ «Об’єктив» речник СКП «Харківзеленбуд» Андрій Кравченко.

За його словами, підготовка об’єктів до зимового періоду розпочалася з початку тижня.

«Ми прибрали форсунки, зняли насоси, зняли компресори, продули, спустили воду в мережі, щоб не залишалася, щоб не розмерзлися труби. Зараз спускаємо воду з чаш, миємо їх, і таким чином фонтани підуть у зиму. А вже навесні ми відновимо їхню функціональність», — повідомив Кравченко.

Речник підприємства наголосив, що цьогорічний літній сезон фонтани пройшли успішно та без випадків вандалізму.

«У нас не було такого ганебного відношення до фонтанів, як було минулого року. Це тішить. Сподіваюся, що тенденція збережеться і на наступний рік», — зазначив речник.

Також у СКП «Харківзеленбуд» поділилися планами на наступний рік: навесні розраховують відновити роботу ще двох фонтанів, які не функціонували з початку повномасштабного вторгнення, — у Покровському сквері та в парку Квітки-Основ’яненка.

Читайте також: «Акважур» у Харкові — тепер «Акваполіс»: комунальні альтанки стануть платними

Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2026 в 20:28;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові завершується сезон фонтанів, комунальники вже законсервували на зиму більш як половину таких об’єктів.".