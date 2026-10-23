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Сезон фонтанов в Харькове завершен, весной обещают запустить еще два новых

Общество 20:28   23.10.2026
Елена Нагорная
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Сезон фонтанов в Харькове завершен, весной обещают запустить еще два новых

В Харькове завершается сезон фонтанов, коммунальщики уже законсервировали на зиму более половины таких объектов, рассказал МГ «Объектив» пресс-секретарь СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Кравченко.

По его словам, подготовка фонтанов к зимнему периоду началась с начала недели.

«Мы убрали форсунки, сняли насосы, сняли компрессоры, продули, спустили воду в сети, чтобы не оставалась, чтобы не размерзлись трубы. Сейчас спускаем воду из чаш, моем их, и таким образом фонтаны уйдут в зиму. А уже весной мы восстановим их функциональность», — сообщил Кравченко.

Пресс-секретарь предприятия подчеркнул, что летний сезон этого года фонтаны прошли успешно и без случаев вандализма.

«У нас не было такого позорного отношения к фонтанам, как было в прошлом году. Это радует. Надеюсь, что тенденция сохранится и на следующий год», — отметил пресс-секретарь.

Также в СКП «Харьковзеленстрой» поделились планами на следующий год: весной рассчитывают возобновить работу еще двух фонтанов, которые не функционировали с начала полномасштабного вторжения, — в Покровском сквере и в парке Квитки-Основьяненко.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 23 октября 2026 в 20:28;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове завершается сезон фонтанов, коммунальщики уже законсервировали на зиму более половины таких объектов.".