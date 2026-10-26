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Офіційно: «пряничний будинок» у Харкові більше не в приватній власності

Суспільство 15:26   26.10.2026
Вікторія Яковенко
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Офіційно: «пряничний будинок» у Харкові більше не в приватній власності

У Харкові поставили крапку в історії судових спорів навколо пам’ятки містобудування та архітектури місцевого значення — будівлі «Медичного товариства» на вулиці Максиміліанівській, відомої як «пряничний будинок». Правоохоронці домоглися виконання рішення суду.

Таким чином, повідомили в Харківській обласній прокуратурі, припинили незаконне право приватної власності на цей об’єкт і земельну ділянку під ним.

«Встановлено, що юридична особа вкотре неправомірно на підставі рішення суду набула право власності на будівлю пам’ятки та земельну ділянку історико-культурного призначення під нею. Прокуратура подала в інтересах держави апеляційну скаргу щодо скасування цього судового рішення», – зазначили правоохоронці.

І додають: після майже року слухання справи Східний апеляційний господарський суд задовольнив вимоги прокурорів — рішення суду першої інстанції скасовано. У позові про визнання права власності на «пряничний будиночок» та земельну ділянку під ним відмовлено.

«Наразі прокурори забезпечили реальне виконання постанови апеляційного суду. У Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно офіційно зареєстровано припинення права приватної власності юридичної особи на пам’ятку та землю історико-культурного призначення під нею», – додали правоохоронці.

Читайте також: Доля «пряничного будинку» в Харкові: будівлю знову повернули державі

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2026 в 15:26;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові поставили крапку в історії судових спорів навколо пам’ятки містобудування та архітектури місцевого значення — будівлі «Медичного товариства» на вулиці Максиміліанівській".