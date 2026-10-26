Яскраве атмосферне явище помітили у Харкові: що означає

У небі над Харковом 26 жовтня можна було спостерігати красиве атмосферне явище – гало. У минулі часи це явище сприймалося як знак, повідомив астроном Володимир Кажанов.

Його можна було побачити неозброєним оком.

“Але потрібно бути обережним і оберігати очі від яскравого світла Сонця. Більш зручно спостерігати в сонячних окулярах, але не тривалий час, закриваючи Сонце рукою, щоб не нашкодити очам”, – попереджає астроном.

За його словами, гало зазвичай з’являється навколо Сонця та Місяця, іноді навколо інших джерел світла, таких як вуличні вогні.

“Існує безліч типів гало і викликані вони переважно крижаними кристалами в пір’ястих хмарах на висоті 5-10 км у верхніх шарах тропосфери. Вигляд гало залежить від форми та розташування кристалів. Відбите і заломлене крижаними кристалами світло нерідко розкладається в спектр, що робить гало схожим на веселку. Найбільш яскравими та повнокольоровими бувають паргелії та зенітна дуга”, – розповів він.

Нагадаємо, 22 жовтня, соцмережі заполонили фото та відео «хвилястого неба», яке бачили харків’яни. Український гідрометеорологічний центр пояснив, що це були Undulatus asperatus – рідкісний різновид хмар, що нагадують збурену або бурхливу морську поверхню, якщо дивитися на них знизу.