Зоряне небо-2? Де у Харкові хочуть встановити ще одну ілюмінацію – ХАЦ
ГО «Харківський антикорупційний центр» повідомляє, що департамент ЖКГ Харківської міськради оголосив торги на 5,25 млн грн на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення по вулиці Сумській з улаштуванням світлової ілюмінації.
Про це дізналися з системи публічних закупівель «ProZorro».
«Повітряну світлову ілюмінацію хочуть облаштувати на відрізку вулиці Сумської – від Оперного театру до Палацу дитячої та юнацької творчості (від будинку №25 до будинку №37)», – уточнили активісти.
Аукціон запланований на 15 грудня, а самі роботи мають завершити до 30 червня 2026 року.
«Судячи з попереднього досвіду, роботи на Сумській можуть розпочати дуже швидко, аби презентувати підсвітку до різдвяних та новорічних свят», – припускає ХАЦ.
У технічному завданні вказано, що роботи з влаштування світлової ілюмінації будуть проведені на повітряній лінії. Серед низки запланованих робіт – підвісити 66 самоутримних ізольованих проводів та повісити 184 прожектори декоративного підсвічування на сталевій конструкції на землі.
Новини за темою:
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: міськрада, небо, новини Харкова, ХАЦ;
Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2025 в 16:40;