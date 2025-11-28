Live

Зоряне небо-2? Де у Харкові хочуть встановити ще одну ілюмінацію – ХАЦ

Суспільство 16:40   28.11.2025
Вікторія Яковенко
Зоряне небо-2? Де у Харкові хочуть встановити ще одну ілюмінацію – ХАЦ Фото: “ХАЦ”

ГО «Харківський антикорупційний центр» повідомляє, що департамент ЖКГ Харківської міськради оголосив торги на 5,25 млн грн на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення по вулиці Сумській з улаштуванням світлової ілюмінації.

Про це дізналися з системи публічних закупівель «ProZorro».

«Повітряну світлову ілюмінацію хочуть облаштувати на відрізку вулиці Сумської – від Оперного театру до Палацу дитячої та юнацької творчості (від будинку №25 до будинку №37)», – уточнили активісти.

Аукціон запланований на 15 грудня, а самі роботи мають завершити до 30 червня 2026 року.

«Судячи з попереднього досвіду, роботи на Сумській можуть розпочати дуже швидко, аби презентувати підсвітку до різдвяних та новорічних свят», – припускає ХАЦ.

У технічному завданні вказано, що роботи з влаштування світлової ілюмінації будуть проведені на повітряній лінії. Серед низки запланованих робіт – підвісити 66 самоутримних ізольованих проводів та повісити 184 прожектори декоративного підсвічування на сталевій конструкції на землі.

Читайте також: «Казковий вайб» уже в метро Харкова: як прикрашають станції до Нового року

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Майже два десятки разів атакувала РФ на Харківщині з початку доби – Генштаб
Майже два десятки разів атакувала РФ на Харківщині з початку доби – Генштаб
28.11.2025, 17:20
Зоряне небо-2? Де у Харкові хочуть встановити ще одну ілюмінацію – ХАЦ
Зоряне небо-2? Де у Харкові хочуть встановити ще одну ілюмінацію – ХАЦ
28.11.2025, 16:40
Зелена алея незабаром з’явиться в одному з районів Харкова: що висаджують 📷
Зелена алея незабаром з’явиться в одному з районів Харкова: що висаджують 📷
28.11.2025, 13:38
FPV-дрони вбили двох людей на Харківщині
FPV-дрони вбили двох людей на Харківщині
28.11.2025, 14:49
Кадровий пульс України 2025: ключові тренди та зміни на ринку праці
Кадровий пульс України 2025: ключові тренди та зміни на ринку праці
28.11.2025, 14:40
Небезпечна поїздка на трамваї: підліток-зачепер «засвітився» на Салтівці 📹
Небезпечна поїздка на трамваї: підліток-зачепер «засвітився» на Салтівці 📹
28.11.2025, 15:28

Новини за темою:

26.11.2025
До середини грудня обмежили рух однією з вулиць Харкова
26.11.2025
До Дня Святого Миколая: чи подорожчали солодощі в Харкові, ціни
25.11.2025
Вночі у Харкові знову можуть відключити воду: що відомо
19.11.2025
Офіційно: з Харківської міськради пішли два депутати
19.11.2025
Вулицю в Харкові перейменували на честь Міська Барбари


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Зоряне небо-2? Де у Харкові хочуть встановити ще одну ілюмінацію – ХАЦ», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2025 в 16:40;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Департамент ЖКГ Харківської міськради оголосив торги на 5,25 млн грн на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення по вулиці Сумській з улаштуванням світлової ілюмінації.".