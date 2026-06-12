Відновлення будинків у Харкові: де та які роботи йдуть зараз (фото)
У різних районах Харкова триває відновлення житлових будинків, пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів, повідомляє пресслужба міськради.
Зокрема, у будинку на вулиці Кричевського фахівці шпаклюють та фарбують фасад.
“На об’єкті вже виконали комплекс відновлювальних робіт. Зокрема, будівельники демонтували зруйновані конструкції, залили плити перекриття, відбудували огородження пошкодженого балкона, відновили цокольну частину будинку та відремонтували під’їзди. А найближчим часом там почнеться ремонт покрівель над всіма вхідними групами”, – зазначили у департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції.
Водночас у багатоповерхівці на вулиці Леся Сердюка триває капремонт покрівлі. Зараз фахівці влаштовують другий шар руберойду. Загальна площа відновлення становить 370 кв. м.
Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що відновити зруйноване у місті намагаються у найкоротші терміни, особливо – житлові будинки. “Є будинки, які можна відновити у більш менш короткі терміни. Але є будинки, які підлягають більш потужному відновленню, і більші терміни нам необхідні”, – сказав Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2026 в 13:07;