Троє постраждалих, серед них 4-річний хлопчик: росіяни атакували Харківщину
Росіяни атакували 14 червня місто Лозова, села Одноробівка та Бригадирівка, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Вранці російські війська атакували місто Лозова безпілотниками (за попередньою інформацією типу «Герань-2»). Внаслідок ударів пошкоджені гаражі, автомобіль, приватні домоволодіння. Поранення дістав 4-річний хлопчик. Також гостру реакцію на стрес отримала 63-річна жінка.
Орієнтовно о 17:00 росіяни обстріляли село Бригадирівка Ізюмського району. Поранення дістала 26-річна жінка. Пошкоджений житловий будинок.
Ввечері 14 червня російський безпілотник атакував село Одноробівка Богодухівського району. Внаслідок удару зайнялася пожежа у будівлі місцевого дитячого садка. Без постраждалих.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2026 в 21:42;