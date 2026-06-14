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Троє постраждалих, серед них 4-річний хлопчик: росіяни атакували Харківщину

Події 21:42   14.06.2026
Оксана Якушко
Троє постраждалих, серед них 4-річний хлопчик: росіяни атакували Харківщину

Росіяни атакували 14 червня місто Лозова, села Одноробівка та Бригадирівка, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Вранці російські війська атакували місто Лозова безпілотниками (за попередньою інформацією типу «Герань-2»). Внаслідок ударів пошкоджені гаражі, автомобіль, приватні домоволодіння. Поранення дістав 4-річний хлопчик. Також гостру реакцію на стрес отримала 63-річна жінка.

Орієнтовно о 17:00 росіяни обстріляли село Бригадирівка Ізюмського району. Поранення дістала 26-річна жінка. Пошкоджений житловий будинок.

Ввечері 14 червня російський безпілотник атакував село Одноробівка Богодухівського району. Внаслідок удару зайнялася пожежа у будівлі місцевого дитячого садка. Без постраждалих.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2026 в 21:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни атакували 14 червня місто Лозова, села Одноробівка та Бригадирівка, повідомила Харківська обласна прокуратура.".