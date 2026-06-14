Трое пострадавших, среди них 4-летний мальчик: россияне атаковали Харьковщину

Россияне атаковали 14 июня город Лозовая, села Одноробовка и Бригадировка, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Утром российские войска атаковали город Лозовая беспилотниками (по предварительной информации типа «Герань-2»). В результате ударов повреждены гаражи, автомобиль, частные домовладения. Ранения получил 4-летний мальчик. Также острая реакция на стресс у 63-летней женщины.

Ориентировочно в 17.00 россияне обстреляли село Бригадировка Изюмского района. Ранения получила 26-летняя женщина. Поврежден жилой дом.

Вечером 14 июня российский беспилотник атаковал село Одноробовка Богодуховского района. В результате удара загорелся пожар в здании местного детского сада. Без пострадавших.