«Казковий вайб» уже в метро Харкова: як прикрашають станції до Нового року 📹

П’ять станцій метро у Харкові прикрасять цього року до зимових свят: Наукову, Історичний музей, Університет, Вокзальну та Індустріальну. Основну частину робіт розраховують виконати до Дня святого Миколая, а завершити все – до Різдва. Адже саме підземка в умовах повномасштабної війни вже вчетверте стане головною локацією для новорічних концертів та гулянь. Чи дизайн станцій відрізнятиметься від торішнього і чи планують прикрашати вулиці – МГ «Об’єктив» розповів речник КП «Центральний парк» Андрій Кравченко.

Наразі роботи киплять на станції «Історичний музей», оздоблення якої дуже схоже на торішнє.

«Ми розпочали роботу перед минулими вихідними, — розповідає Андрій Кравченко, речник КП «Центральний парк». — Це традиція нашої співпраці із КП «Харківський метрополітен». Під час війни ми декорації та оздоблення, які були в розпорядженні парку, спустили під землю, аби тут облаштовувати звичні казкові зимові прикраси. Ми почали з найпростішої станції, це Наукова. І далі перейшли вже до складніших, як Історичний музей».

На станції вже встановили будиночок святого Миколая та ялинку. Поки доступу до них немає, локація закрита огорожею.

“Далі вже у грудні ми сюди повернемося, щоб оздобити всередині інтер’єр. Виставити тут додаткові декорації з оленями, живий ліс зі справжніх ялинок створимо. І додамо ще трошки такого казкового вайбу”, – говорить Кравченко.

Також вже розпочали декоратори роботи на станції «Університет». Поки що розвісили штучні гірлянди та ліхтарі. Ялинку та інші великі декорації встановлять пізніше.

“Усе, що ви тут бачите, це те, що вже прикрашало алеї та майдани Центрального парку до війни. Намагаємося, як-то кажуть, тасувати декорації, які маємо, для того, щоб складалося враження, що щось новеньке буде. Але в цілому всі дизайни, весь декор – той самий, який вже використовувався багато-багато років до того”, – пояснює речник парку.

До зимових свят цього року збираються прикрасити п’ять станцій: Наукову, Історичний музей, Університет, Вокзальну та Індустріальну.

“Оскільки людей не вистачає і не вистачає ресурсів, ми використовуємо те, що маємо. І так само намагаємося якомога більше залучати природних матеріалів. Те, що під час обрізки наших хвойних насаджень залишається, хвою, ми використовуємо для різдвяних вінків та інших декорацій”, – додає Кравченко.

Щоб не заважати роботі метрополітену, декоратори працюють здебільшого вночі. Перший етап планують завершити до Дня святого Миколая та повністю все прикрасити до Різдва. Як і в минулі роки, маленькі харків’яни матимуть можливість написати листа святому Миколаю та опустити його в поштову скриньку біля будиночка на станції «Історичний музей».

“Після того, як зимова казка завершиться, всі ці листи ми збираємо і відправляємо до Лапландії, до офіційної резиденції святого Миколая, аби він нам, можливо, щось відповів”, – зазначив речник парку.

Що стосується прикрашання вулиць, то локації та дизайни поки що не розголошують.

“Бо все може помінятися і варто трошки сюрпризів залишити”, – додає Кравченко.