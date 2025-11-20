«Сказочный вайб» уже в метро Харькова: как украшают станции к Новому году 📹
Пять станций метро в Харькове украсят в этом году к зимним праздникам: Научную, Исторический музей, Университет, Вокзальную и Индустриальную. Основную часть работ рассчитывают выполнить до Дня святого Николая, а завершить все — к Рождеству. Ведь именно подземка в условиях полномасштабной войны уже в четвертый раз станет главной локацией для новогодних концертов и гуляний. Будет ли дизайн станций отличаться от прошлогоднего и планируют ли украшать улицы — МГ «Объектив» рассказал пресс-секретарь КП «Центральный парк» Андрей Кравченко.
Сейчас работы кипят на станции «Исторический музей», убранство которой очень похоже на прошлогоднее.
«Мы начали работу перед прошлыми выходными, — рассказывает Андрей Кравченко, пресс-секретарь КП «Центральный парк». — Это традиция нашего сотрудничества с КП «Харьковский метрополитен». Во время войны мы декорации и украшения, которые были в распоряжении парка, спустили под землю, чтобы здесь обустраивать привычные сказочные зимние локации. Мы начали с самой простой станции, это Научная. И дальше перешли уже к более сложным, как Исторический музей».
На станции уже установили домик святого Николая и елку. Пока что доступа к ним нет, локация закрыта ограждением.
«Далее уже в декабре мы сюда вернемся, чтобы украсить внутри интерьер. Выставить здесь дополнительные декорации с оленями, живой лес из настоящих елок создадим. И добавим еще немного такого сказочного вайба», — говорит Кравченко.
Также уже начали декораторы работы на станции «Университет». Пока что развесили искусственные гирлянды и фонари. Елку и другие крупные декорации установят позже.
«Все, что вы здесь видите, это то, что уже украшало аллеи и площади Центрального парка до войны. Стараемся, как говорится, тасовать декорации, которые у нас есть, для того, чтобы создавалось впечатление, что будет что-то новенькое. Но в целом все дизайны, весь декор — тот же, который уже использовался много-много лет до этого», — объясняет спикер парка.
К зимним праздникам в этом году собираются украсить пять станций: Научную, Исторический музей, Университет, Вокзальную и Индустриальную.
«Поскольку не хватает людей и не хватает ресурсов, мы используем то, что имеем. Стараемся как можно больше привлекать природные материалы. То, что остается после обрезки наших хвойных насаждений, хвою, мы используем для рождественских венков и других декораций», — добавляет Кравченко.
Чтобы не мешать работе метрополитена, декораторы работают преимущественно ночью. Первый этап планируют завершить ко Дню святого Николая и полностью все украсить к Рождеству. Как и в прошлые годы, у маленьких харьковчан будет возможность написать письмо святому Николаю и опустить его в почтовый ящик возле домика на станции «Исторический музей».
«После того, как зимняя сказка завершится, все эти письма мы собираем и отправляем в Лапландию, в официальную резиденцию святого Николая, чтобы он нам, возможно, что-то ответил», — делится спикер парка.
Что касается украшения улиц, то локации и дизайны пока не разглашают.
«Потому что все может измениться и стоит оставить немного сюрпризов», — добавляет Кравченко.
