В выходные был ажиотаж: как долго еще будет работать каток в Харькове (видео)
Харьковский каток будет работать ориентировочно еще две недели, пока согласно прогнозу будут продолжаться температурные качели, но сроки могут измениться, ведь погода — переменчива, отметил в комментарии МГ «Объектив» спикер СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Кравченко.
По его словам, в выходные на катке был ажиотаж — люди выстаивали очереди, чтобы покататься.
«Очереди возникают среди тех горожан, которые не имеют собственных коньков и не могут просто прийти, надеть их и пойти кататься. Приходится ждать, пока освободится в прокате какая-нибудь пара», — рассказал Кравченко и напомнил, что прокат коньков — бесплатный.
Он пояснил: граничная температура работы холодильного оборудования — +10 градусов. Лед будут пытаться поддерживать как можно дольше, чтобы большее количество желающих имело возможность покататься. В ближайшее время по прогнозам ожидается переменная погода со значительными температурными колебаниями.
«То +8, то до -1. Сейчас такой период. Я так думаю, где-то недели две такой погодной суматохи. Соответственно, мы сможем поддерживать необходимый слой льда. Должно быть от 5 до 10 см, чтобы нормально кататься. Если же наша холодильная установка не будет способна этот слой льда поддерживать, то придется каток закрывать», — пояснил спикер.
Кравченко напомнил: каток работает ежедневно без выходных с 9:00 до 21:00. Каждые три часа предусмотрены технические перерывы для выравнивания поверхности. Возможны дополнительные периоды, когда каток будет закрыт. Это необходимо будет делать для того, чтобы убрать нарезную коньками в условиях оттепели ледяную кашу.
«Я призываю людей спокойнее к этому относиться, не разводить хейт от того, что мы приехали, а он не работает. Так бывает. Надо просто подождать немного и пойти кататься», — добавил Кравченко.
Читайте также: Работает или нет? Почему закрывали каток в Харькове, график, выдержит ли +10
Новости по теме:
- Категории: Оригинально, Харьков; Теги: каток, Кравченко, новости Харькова, СКП "Харьковзеленстрой";
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «В выходные был ажиотаж: как долго еще будет работать каток в Харькове (видео)», то посмотрите больше в разделе Оригинально на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 2 марта 2026 в 18:22;