В выходные был ажиотаж: как долго еще будет работать каток в Харькове (видео)

Оригинально 18:22   02.03.2026
Елена Нагорная
В выходные был ажиотаж: как долго еще будет работать каток в Харькове (видео)

Харьковский каток будет работать ориентировочно еще две недели, пока согласно прогнозу будут продолжаться температурные качели, но сроки могут измениться, ведь погода — переменчива, отметил в комментарии МГ «Объектив» спикер СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Кравченко.

По его словам, в выходные на катке был ажиотаж — люди выстаивали очереди, чтобы покататься.

«Очереди возникают среди тех горожан, которые не имеют собственных коньков и не могут просто прийти, надеть их и пойти кататься. Приходится ждать, пока освободится в прокате какая-нибудь пара», — рассказал Кравченко и напомнил, что прокат коньков — бесплатный.

Он пояснил: граничная температура работы холодильного оборудования — +10 градусов. Лед будут пытаться поддерживать как можно дольше, чтобы большее количество желающих имело возможность покататься. В ближайшее время по прогнозам ожидается переменная погода со значительными температурными колебаниями.

«То +8, то до -1. Сейчас такой период. Я так думаю, где-то недели две такой погодной суматохи. Соответственно, мы сможем поддерживать необходимый слой льда. Должно быть от 5 до 10 см, чтобы нормально кататься. Если же наша холодильная установка не будет способна этот слой льда поддерживать, то придется каток закрывать», — пояснил спикер.

Кравченко напомнил: каток работает ежедневно без выходных с 9:00 до 21:00. Каждые три часа предусмотрены технические перерывы для выравнивания поверхности. Возможны дополнительные периоды, когда каток будет закрыт. Это необходимо будет делать для того, чтобы убрать нарезную коньками в условиях оттепели ледяную кашу.

«Я призываю людей спокойнее к этому относиться, не разводить хейт от того, что мы приехали, а он не работает. Так бывает. Надо просто подождать немного и пойти кататься», — добавил Кравченко.

Автор: Елена Нагорная
