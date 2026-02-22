Live

«Людей полно» — как в Харькове реагируют на новый бесплатный каток (видео)

Общество 11:40   22.02.2026
Елизавета Лысенко
Оксана Горун
«Людей полно» — как в Харькове реагируют на новый бесплатный каток (видео) Изображение создано ИИ

20 февраля в Харькове открыли новую локацию для отдыха — каток в районе стадиона «Металлист». Мы  спросили жителей города о первых впечатлениях.

«Это привлечет, наверное, жителей других городов приезжать в Харьков», «Людей полно», «Я удивился и не понял, почему под конец зимы» — харьковчане, пришедшие покататься и посмотреть, как катаются другие, обсуждают новую зону отдыха.

Вопрос, почему каток открыли в конце зимы — один из самых популярных. На него МГ «Объектив» уже отвечал мэр Игорь Терехов. По его словам, для создания катка понадобились определенные решения и приобретение оборудования. А сделали его — «не на один год». Работать локация будет и тогда, когда на улице потеплеет — до +10 градусов.

В Харькове будут изменения маршрутов трамваев сегодня, 22 февраля

Автор: Елизавета Лысенко, Оксана Горун
