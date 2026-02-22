«Людей полно» — как в Харькове реагируют на новый бесплатный каток (видео)
Изображение создано ИИ
20 февраля в Харькове открыли новую локацию для отдыха — каток в районе стадиона «Металлист». Мы спросили жителей города о первых впечатлениях.
«Это привлечет, наверное, жителей других городов приезжать в Харьков», «Людей полно», «Я удивился и не понял, почему под конец зимы» — харьковчане, пришедшие покататься и посмотреть, как катаются другие, обсуждают новую зону отдыха.
Вопрос, почему каток открыли в конце зимы — один из самых популярных. На него МГ «Объектив» уже отвечал мэр Игорь Терехов. По его словам, для создания катка понадобились определенные решения и приобретение оборудования. А сделали его — «не на один год». Работать локация будет и тогда, когда на улице потеплеет — до +10 градусов.
Читайте также: В Харькове будут изменения маршрутов трамваев сегодня, 22 февраля
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Оригинально, Репортаж, Спорт, Харьков; Теги: каток, коньки, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: ««Людей полно» — как в Харькове реагируют на новый бесплатный каток (видео)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 22 февраля 2026 в 11:40;