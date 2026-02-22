Live

“Людей повно” – як у Харкові реагують на нову безкоштовну ковзанку (відео)

Оригінально 11:40   22.02.2026
Єлизавета Лисенко
Оксана Горун
“Людей повно” – як у Харкові реагують на нову безкоштовну ковзанку (відео) Зображення створене ШІ

20 лютого в Харкові відкрили нову локацію для відпочинку – ковзанку в районі стадіону “Металіст”. Ми запитали мешканців міста про перші враження.

“Це привабить, напевно, мешканців інших міст приїжджати до Харкова”, “Людей повно”, “Я здивувався і не зрозумів, чому наприкінці зими” – харків’яни, які прийшли покататися та подивитися, як катаються інші, обговорюють нову зону відпочинку.

Питання, чому ковзанку відкрили наприкінці зими – одне з найпопулярніших. На нього МГ “Об’єктив” вже відповідав мер Ігор Терехов. За його словами, для створення ковзанки знадобилися певні рішення та придбання обладнання. А зробили її – “не на один рік”. Працюватиме локація й тоді, коли на вулиці потеплішає – до +10 градусів.

Читайте також: У Харкові будуть зміни маршрутів трамваїв сьогодні, 22 лютого

Автор: Єлизавета Лисенко, Оксана Горун
