Безкоштовна ковзанка у Харкові: коли відкриють, повідомив Терехов (відео)
Офіційно: у Харкові з’явиться безплатна ковзанка. Інформацію, яка вже кілька тижнів «гуляла» соцмережами, підтвердив мер Ігор Терехов, передає кореспондент МГ «Об’єктив».
За його словами, відкрити ковзанку планують вже завтра, 20 лютого.
Відео: телеграм-канал «Типичное ХТЗ»
«Це буде для людей безкоштовно. У нас є вже все для того, щоб люди мали можливість відпочити. Ми розташовували ковзанку так, щоб було укриття. Там буде два укриття. Перше укриття – це метрополітен. Поряд теж розташоване укриття, куди можуть в разі повітряної тривоги люди спускатися і чекати», – зазначив міський голова.
Терехов каже: встановили ковзанку за кошти міського бюджету, у межах соцпрограми. Відкривають лише у лютому, бо, пояснює мер, проєкт потребував певних рішень щодо придбання обладнання. Адже, «зробили не на один рік».
При цьому Терехов підкреслив, що ковзанка працюватиме і коли на вулиці буде плюсова температура, зокрема, до +10 градусів.
«Я дуже хочу, щоб ця ковзанка у нас була як символ незламності міста. Хочу сказати, що дуже багато пропозицій і спортсменів зараз є, які дуже чекали, бо сьогодні льоду, на якому можливо кататися, немає у Харкові, на жаль. І дуже такі гарні пропозиції є щодо і шоу, у тому числі, і щоб тренувати дітей. Будемо щось розглядати. Це ми зробили для того, щоб у харків’ян була така віддушина, щоб були емоції», – підсумував мер.
Читайте також: Через негоду затримуються харківські електрички
Новини за темою:
- Категорії: Оригінально, Харків; Теги: Ігор Терехов, каток, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Безкоштовна ковзанка у Харкові: коли відкриють, повідомив Терехов (відео)», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2026 в 12:15;