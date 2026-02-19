Live

Безкоштовна ковзанка у Харкові: коли відкриють, повідомив Терехов (відео)

Оригінально 12:15   19.02.2026
Олена Нагорна
Вікторія Яковенко
Безкоштовна ковзанка у Харкові: коли відкриють, повідомив Терехов (відео) Фото: телеграм-канал “Типичное ХТЗ”

Офіційно: у Харкові з’явиться безплатна ковзанка. Інформацію, яка вже кілька тижнів «гуляла» соцмережами, підтвердив мер Ігор Терехов, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

За його словами, відкрити ковзанку планують вже завтра, 20 лютого.

Відео: телеграм-канал «Типичное ХТЗ»

«Це буде для людей безкоштовно. У нас є вже все для того, щоб люди мали можливість відпочити. Ми розташовували ковзанку так, щоб було укриття. Там буде два укриття. Перше укриття – це метрополітен. Поряд теж розташоване укриття, куди можуть в разі повітряної тривоги люди спускатися і чекати», – зазначив міський голова.

Терехов каже: встановили ковзанку за кошти міського бюджету, у межах соцпрограми. Відкривають лише у лютому, бо, пояснює мер, проєкт потребував певних рішень щодо придбання обладнання. Адже, «зробили не на один рік».

При цьому Терехов підкреслив, що ковзанка працюватиме і коли на вулиці буде плюсова температура, зокрема, до +10 градусів.

«Я дуже хочу, щоб ця ковзанка у нас була як символ незламності міста. Хочу сказати, що дуже багато пропозицій і спортсменів зараз є, які дуже чекали, бо сьогодні льоду, на якому можливо кататися, немає у Харкові, на жаль. І дуже такі гарні пропозиції є щодо і шоу, у тому числі, і щоб тренувати дітей. Будемо щось розглядати. Це ми зробили для того, щоб у харків’ян була така віддушина, щоб були емоції», – підсумував мер.

Читайте також: Через негоду затримуються харківські електрички

Автор: Олена Нагорна, Вікторія Яковенко
Популярно
Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 54 тисяч
Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 54 тисяч
19.02.2026, 13:33
Аварійні відключення знову почалися в Харкові та області
Аварійні відключення знову почалися в Харкові та області
19.02.2026, 11:10
У будинках, де немає опалення, як і раніше, вимикають світло – Терехов
У будинках, де немає опалення, як і раніше, вимикають світло – Терехов
19.02.2026, 10:23
Майже десять років вітчим ґвалтував падчерку: суд виніс вирок
Майже десять років вітчим ґвалтував падчерку: суд виніс вирок
19.02.2026, 10:59
Безкоштовна ковзанка у Харкові: коли відкриють, повідомив Терехов (відео)
Безкоштовна ковзанка у Харкові: коли відкриють, повідомив Терехов (відео)
19.02.2026, 12:15
Чи виїжджають жителі Харкова, що з опаленням та електрикою: дані Терехова
Чи виїжджають жителі Харкова, що з опаленням та електрикою: дані Терехова
19.02.2026, 12:13

Новини за темою:

19.02.2026
Робити енергонезалежними окремі будинки чи мікрорайони? Думка мера Харкова
19.02.2026
Безкоштовна ковзанка у Харкові: коли відкриють, повідомив Терехов (відео)
17.02.2026
Ворожий дрон вдарив по Харкову – куди поцілив, розповів Терехов
16.02.2026
Тиждень у Харкові минув без жертв і постраждалих – Терехов
14.02.2026
Армія РФ залишилась без зв’язку, НС в енергетиці Харківщини – огляд фронту


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Безкоштовна ковзанка у Харкові: коли відкриють, повідомив Терехов (відео)», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2026 в 12:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Офіційно: у Харкові з’явиться безплатна ковзанка. Інформацію, яка вже кілька тижнів «гуляла» соцмережами, підтвердив мер Ігор Терехов, передає кореспондент МГ «Об’єктив».".