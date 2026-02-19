Безкоштовна ковзанка у Харкові: коли відкриють, повідомив Терехов (відео)

Офіційно: у Харкові з’явиться безплатна ковзанка. Інформацію, яка вже кілька тижнів «гуляла» соцмережами, підтвердив мер Ігор Терехов, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

За його словами, відкрити ковзанку планують вже завтра, 20 лютого.

Відео: телеграм-канал «Типичное ХТЗ»

«Це буде для людей безкоштовно. У нас є вже все для того, щоб люди мали можливість відпочити. Ми розташовували ковзанку так, щоб було укриття. Там буде два укриття. Перше укриття – це метрополітен. Поряд теж розташоване укриття, куди можуть в разі повітряної тривоги люди спускатися і чекати», – зазначив міський голова.

Терехов каже: встановили ковзанку за кошти міського бюджету, у межах соцпрограми. Відкривають лише у лютому, бо, пояснює мер, проєкт потребував певних рішень щодо придбання обладнання. Адже, «зробили не на один рік».

При цьому Терехов підкреслив, що ковзанка працюватиме і коли на вулиці буде плюсова температура, зокрема, до +10 градусів.

«Я дуже хочу, щоб ця ковзанка у нас була як символ незламності міста. Хочу сказати, що дуже багато пропозицій і спортсменів зараз є, які дуже чекали, бо сьогодні льоду, на якому можливо кататися, немає у Харкові, на жаль. І дуже такі гарні пропозиції є щодо і шоу, у тому числі, і щоб тренувати дітей. Будемо щось розглядати. Це ми зробили для того, щоб у харків’ян була така віддушина, щоб були емоції», – підсумував мер.

