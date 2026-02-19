Live

Через негоду затримуються харківські електрички

Транспорт 09:05   19.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Через несприятливі погодні умови спізнюються харківські приміські потяги, пишуть у АТ “Укрзалізниця”. 

Потяг №6408 Ізюм – Харків-Левада прямує від станції Балаклія із затримкою 45 хвилин.

Крім того, на 67 хвилин затримується поїзд №6134 Мерчик – Харків-Пасажирський, додали залізничники.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що через крижаний дощ та мокрий сніг усі служби Харківщини перебувають у режимі підвищеної готовності. Проїзд дорогами державного значення забезпечений у повному обсязі. До ліквідації наслідків негоди залучили 74 одиниці спецтехніки, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. Він також закликав водіїв наскільки можна відкласти поїздки до поліпшення погоди. Але якщо потрібно терміново їхати, то бути максимально уважними за кермом, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.

Читайте також: У Лозовій росіяни знеструмили котельню, від якої залежать 16 тисяч абонентів

