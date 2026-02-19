Live

Из-за непогоды задерживаются харьковские электрички

Транспорт 09:05   19.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Из-за непогоды задерживаются харьковские электрички

Из-за неблагоприятных погодных условий опаздывает харьковский пригородный поезд, пишут в АО «Укрзалізниця». 

Поезд №6408 Изюм – Харьков-Левада следует от станции Балаклея с задержкой 45 минут.

Кроме того, на 67 минут задерживается поезд №6134 Мерчик – Харьков-Пассажирский, добавили железнодорожники.

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что из-за ледяного дождя и мокрого снега все службы Харьковщины находятся в режиме повышенной готовности. Проезд по дорогам государственного значения обеспечен в полном объеме. К ликвидации последствий непогоды привлекли 74 единицы спецтехники, писал начальник ХОВА Олег Синегубов. Он также призвал водителей по возможности отложить поездки до улучшения погоды. Но если нужно срочно ехать, то быть максимально внимательными за рулем, соблюдать безопасную скорость и дистанцию.

Читайте также: В Лозовой россияне обесточили котельную, от которой зависят 16 тысяч абонентов

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Официально: новый руководитель в Харьковской областной прокуратуре
Официально: новый руководитель в Харьковской областной прокуратуре
18.02.2026, 18:22
«Не могу раскрывать всех подробностей»: Терехов о ситуации с отоплением
«Не могу раскрывать всех подробностей»: Терехов о ситуации с отоплением
17.02.2026, 10:34
Новости Харькова — главное 19 февраля: бои в регионе, обстрелы
Новости Харькова — главное 19 февраля: бои в регионе, обстрелы
19.02.2026, 08:46
Сегодня 19 февраля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 19 февраля 2026: какой праздник и день в истории
19.02.2026, 06:00
Снег с дождем и гололед. Прогноз погоды на 19 февраля в Харькове и области
Снег с дождем и гололед. Прогноз погоды на 19 февраля в Харькове и области
18.02.2026, 21:30
Синегубов: из-за обстрелов РФ поврежден дом культуры, предприятия, электросети
Синегубов: из-за обстрелов РФ поврежден дом культуры, предприятия, электросети
19.02.2026, 08:40

Новости по теме:

08.02.2026
Завтра в Харькове и области будет опасно – о чем предупреждают синоптики
12.01.2026
Непогода на Харьковщине: что происходит на дорогах в области
14.12.2025
Опасная погода будет на Харьковщине два дня – к чему призвали копы
03.11.2025
Сегодня в Харькове и области будет плохая погода – что ожидается
27.06.2025
Последствия непогоды в Харькове: 33 дерева ветер повредил в городе (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Из-за непогоды задерживаются харьковские электрички», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 19 февраля 2026 в 09:05;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за неблагоприятных погодных условий опаздывает харьковский пригородный поезд, пишут в АО «Укрзалізниця». ".