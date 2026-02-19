Из-за непогоды задерживаются харьковские электрички

Из-за неблагоприятных погодных условий опаздывает харьковский пригородный поезд, пишут в АО «Укрзалізниця».

Поезд №6408 Изюм – Харьков-Левада следует от станции Балаклея с задержкой 45 минут.

Кроме того, на 67 минут задерживается поезд №6134 Мерчик – Харьков-Пассажирский, добавили железнодорожники.

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что из-за ледяного дождя и мокрого снега все службы Харьковщины находятся в режиме повышенной готовности. Проезд по дорогам государственного значения обеспечен в полном объеме. К ликвидации последствий непогоды привлекли 74 единицы спецтехники, писал начальник ХОВА Олег Синегубов. Он также призвал водителей по возможности отложить поездки до улучшения погоды. Но если нужно срочно ехать, то быть максимально внимательными за рулем, соблюдать безопасную скорость и дистанцию.