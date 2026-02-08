Завтра в Харькове и области будет опасно – о чем предупреждают синоптики

В региональном центре по гидрометеорологии проинформировали об опасной погоде, которая ожидается завтра, 9 февраля, на Харьковщине.

Так в течение суток в городе и области будет гололед. Водителей и пешеходов призвали быть осторожными на дорогах. В регионе объявлен первый, желтый уровень опасности.

Напомним, МГ «Объектив» передавала, что опасная погода будет царить 8 февраля в Харькове и области. В течение суток 8 февраля 2026 по городу и области будет сохраняться гололед. В регионе объявили первый уровень опасности, желтый.

Напомним, потепление идет в Харьковскую область. Но это еще не весна. Синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода в Украине начала меняться уже 5 февраля. Но дальше ожидают похолодания еще на три дня, предупредила Диденко. С 12 февраля станет легче.