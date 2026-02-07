Гололед на дорогах: опасная погода будет царить 8 февраля в Харькове и области

Прогноз об опасных явлениях погоды на воскресенье, 8 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

«В течение суток 8 февраля 2026 по городу и области будет сохраняться гололед. На дорогах гололедица. Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны. (I уровень опасности, желтый 🟡)», — говорится в официальном сообщении метеорологов.

Напомним, потепление идет в Харьковскую область. Но это еще не весна. Синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода в Украине начала меняться уже 5 февраля. По прогнозу Харьковского регионального центра гидрометеорологии, уже в субботу в течение суток будет от 0 до 5 мороза и снег. Но дальше ожидают похолодания еще на три дня, предупредила Диденко. С 12 февраля станет легче.

