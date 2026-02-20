Гололед и снег в Харькове: коммунальщики подвели итоги за неделю (фото)

В Харьковском горсовете говорят: из-за сложных погодных условий КП «Дорремстрой» в течение недели работало в усиленном режиме.

«За этот период с улиц Харькова бригады вывезли более 8 тысяч куб. м льда и снега», — рассказали в мэрии.

Отмечается, что ежедневно работали более 1,8 тысячи дворников и около 200 единиц спецтехники.

«Они очищают от снега и льда магистрали, дворы многоквартирных домов, внутриквартальные проезды и пешеходные зоны, а также обрабатывают их противогололедными материалами», — добавили в горсовете.

Отметим, что сегодня, 20 февраля, в Харькове снова заснежило. Ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что ощутимое потепление в Украине ожидается с 23 февраля.