Ожеледиця й сніг у Харкові: комунальники підбили підсумки за тиждень (фото)

У Харківській міськраді кажуть: через складні погодні умови КП «Шляхрембуд» протягом тижня працювало в посиленому режимі.

«За цей період з вулиць Харкова бригади вивезли понад 8 тис. куб. м криги й снігу», – розповіли у мерії.

Зазначається, що щодня працювали понад 1,8 тисячі двірників та близько 200 одиниць спецтехніки.

«Вони очищають від снігу та льоду магістралі, двори багатоквартирних будинків, внутрішньоквартальні проїзди та пішохідні зони, а також обробляють їх протиожеледними матеріалами», – додали у міськраді.

Зазначимо, що сьогодні, 20 лютого, у Харкові знову засніжило. Раніше синоптикиня Наталка Діденко прогнозувала, що відчутне потепління в Україні очікується з 23-го лютого.