Live

Ожеледиця й сніг у Харкові: комунальники підбили підсумки за тиждень (фото)

Суспільство 14:42   20.02.2026
Вікторія Яковенко
Ожеледиця й сніг у Харкові: комунальники підбили підсумки за тиждень (фото) Фото: Харківська міськрада

У Харківській міськраді кажуть: через складні погодні умови КП «Шляхрембуд» протягом тижня працювало в посиленому режимі.

«За цей період з вулиць Харкова бригади вивезли понад 8 тис. куб. м криги й снігу», – розповіли у мерії.

Зазначається, що щодня працювали понад 1,8 тисячі двірників та близько 200 одиниць спецтехніки.

«Вони очищають від снігу та льоду магістралі, двори багатоквартирних будинків, внутрішньоквартальні проїзди та пішохідні зони, а також обробляють їх протиожеледними матеріалами», – додали у міськраді.

коммунальщики убирали в Харькове
Фото: Харківська міськрада
коммунальщики убирали в Харькове
Фото: Харківська міськрада
коммунальщики убирали в Харькове
Фото: Харківська міськрада
коммунальщики убирали в Харькове
Фото: Харківська міськрада

Зазначимо, що сьогодні, 20 лютого, у Харкові знову засніжило. Раніше синоптикиня Наталка Діденко прогнозувала, що відчутне потепління в Україні очікується з 23-го лютого.

Читайте також: Мокрий сніг і ожеледиця. Прогноз погоди на 20 лютого у Харкові й області

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Землю в Харкові за понад 16 млн грн хочуть забрати у підприємства: причина
Землю в Харкові за понад 16 млн грн хочуть забрати у підприємства: причина
20.02.2026, 15:27
Стабілізатори напруги: яку техніку потрібно захищати в першу чергу (відео)
Стабілізатори напруги: яку техніку потрібно захищати в першу чергу (відео)
20.02.2026, 12:10
Що зараз відбувається у Куп’янську та Вовчанську, розповів Трегубов
Що зараз відбувається у Куп’янську та Вовчанську, розповів Трегубов
20.02.2026, 12:48
В Україні на 10 шлюбів припадає сім розлучень: статистика на Харківщині
В Україні на 10 шлюбів припадає сім розлучень: статистика на Харківщині
20.02.2026, 12:20
Сьогодні вранці росіяни вдарили ракетою по Слобідському району
Сьогодні вранці росіяни вдарили ракетою по Слобідському району
20.02.2026, 07:17
Новини Харкова — головне 20 лютого: вранці ворог атакував місто “Іскандером”
Новини Харкова — головне 20 лютого: вранці ворог атакував місто “Іскандером”
20.02.2026, 14:47

Новини за темою:

28.01.2026
Ожеледиця: ситуація в Харкові, як розчищають дороги області (фото, відео)
23.01.2026
20 тисяч грн доплатять енергетикам і комунальникам за відновлювання
12.01.2026
Харків після снігопаду: працюють майже 2 тисячі комунальників (фото)
08.01.2026
У Харкові дерево впало на два авто: комунальники провели делікатну операцію
07.01.2026
Засніжило: комунальники борються зі снігом у Харкові (фото)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Ожеледиця й сніг у Харкові: комунальники підбили підсумки за тиждень (фото)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2026 в 14:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській міськраді кажуть: через складні погодні умови КП «Шляхрембуд» протягом тижня працювало в посиленому режимі.".