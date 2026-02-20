Ожеледиця й сніг у Харкові: комунальники підбили підсумки за тиждень (фото)
Фото: Харківська міськрада
У Харківській міськраді кажуть: через складні погодні умови КП «Шляхрембуд» протягом тижня працювало в посиленому режимі.
«За цей період з вулиць Харкова бригади вивезли понад 8 тис. куб. м криги й снігу», – розповіли у мерії.
Зазначається, що щодня працювали понад 1,8 тисячі двірників та близько 200 одиниць спецтехніки.
«Вони очищають від снігу та льоду магістралі, двори багатоквартирних будинків, внутрішньоквартальні проїзди та пішохідні зони, а також обробляють їх протиожеледними матеріалами», – додали у міськраді.
Зазначимо, що сьогодні, 20 лютого, у Харкові знову засніжило. Раніше синоптикиня Наталка Діденко прогнозувала, що відчутне потепління в Україні очікується з 23-го лютого.
Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2026 в 14:42