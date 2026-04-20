“Весняне диво”: що розквітло у Харкові, показали комунальники (фото)

Суспільство 13:16   20.04.2026
Вікторія Яковенко
У Молодіжному парку Харкова розквітли тюльпани дібровні, повідомили у СКП “Харківзеленбуд”.

“Ці тендітні квітки з яскраво-жовтими пелюстками є справжньою гордістю нашої флори і занесені до Червоної книги України. Це тендітне весняне диво, проте його краса є надзвичайно вразливою”, – зазначили комунальники.

У КП підкреслили: кожна зірвана рослина – це втрачений шанс на розширення популяції у наступні роки. Тож наполегливо закликають харків’ян обмежуватися лише фотографіями та візуальним спогляданням.

“Пам’ятайте, що за знищення або продаж червонокнижних видів передбачена сувора відповідальність. Якщо ви стали свідком того, як квіти зривають у парку або продають на вулицях міста, негайно викликайте поліцію. Тільки наша спільна небайдужість допоможе зберегти унікальну природу Харкова для майбутніх поколінь”, – звернулись комунальники.

краснокнижные тюльпаны расцвели в Харькове
Фото: СКП “Харківзеленбуд”
Якщо вам цікава новина: «“Весняне диво”: що розквітло у Харкові, показали комунальники (фото)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2026 в 13:16;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Молодіжному парку Харкова розквітли тюльпани дібровні, повідомили у СКП “Харківзеленбуд”.".