“Весняне диво”: що розквітло у Харкові, показали комунальники (фото)

У Молодіжному парку Харкова розквітли тюльпани дібровні, повідомили у СКП “Харківзеленбуд”.

“Ці тендітні квітки з яскраво-жовтими пелюстками є справжньою гордістю нашої флори і занесені до Червоної книги України. Це тендітне весняне диво, проте його краса є надзвичайно вразливою”, – зазначили комунальники.

У КП підкреслили: кожна зірвана рослина – це втрачений шанс на розширення популяції у наступні роки. Тож наполегливо закликають харків’ян обмежуватися лише фотографіями та візуальним спогляданням.

“Пам’ятайте, що за знищення або продаж червонокнижних видів передбачена сувора відповідальність. Якщо ви стали свідком того, як квіти зривають у парку або продають на вулицях міста, негайно викликайте поліцію. Тільки наша спільна небайдужість допоможе зберегти унікальну природу Харкова для майбутніх поколінь”, – звернулись комунальники.