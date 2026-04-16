Озеро у Центральному парку Харкова готують до нового сезону (відео)
Комунальники Центрального парку наповнюють водою озеро, щоб потім випустити у нього риб та увімкнути фонтан.
Про це повідомили у пресслужбі Центрального парку.
«Наше Озеро наповнюється водою. Згодом висадимо лілеї, а вздовж берега – талію та іриси 😍🌸 Повернемо рибу, увімкнемо фонтан. Ваше улюблене місце відпочинку чекатиме на вас, друзі! 🫶» – звернулися до містян представники Центрального парку.
Як раніше писала МГ «Об’єктив», у Харкові продовжують висаджувати квіти. Наразі озеленювачі СКП «Харківзеленбуд» облаштовують клумби перед головним входом до Меморіалу Слави.
Відео: Центральний парк Харкова
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: озеро, Харків, центральний парк;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Озеро у Центральному парку Харкова готують до нового сезону (відео)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2026 в 20:55;