Live

Озеро у Центральному парку Харкова готують до нового сезону (відео)

Суспільство 20:55   16.04.2026
Оксана Якушко
Комунальники Центрального парку наповнюють водою озеро, щоб потім випустити у нього риб та увімкнути фонтан.

Про це повідомили у пресслужбі Центрального парку.

«Наше Озеро наповнюється водою. Згодом висадимо лілеї, а вздовж берега – талію та іриси 😍🌸 Повернемо рибу, увімкнемо фонтан. Ваше улюблене місце відпочинку чекатиме на вас, друзі! 🫶» – звернулися до містян представники Центрального парку.

Як раніше писала МГ «Об’єктив», у Харкові продовжують висаджувати квіти. Наразі озеленювачі СКП «Харківзеленбуд» облаштовують клумби перед головним входом до Меморіалу Слави.

Відео: Центральний парк Харкова

Читайте також: Сакури, магнолії та тюльпани: що квітне в ботсаду Харкова просто зараз (відео)

Новини за темою:

15.04.2026
Рятувальники пильнуватимуть водойми Харкова все літо
13.03.2026
Ламав лід голими руками: що відомо про героя, який врятував дітей у Харкові
30.09.2025
Сьогодні 30 вересня: яке свято та день в історії
29.08.2025
Водійку гідроскутера, яка наїхала на жінку на озері під Харковом, осудять
03.08.2025
Трагедія на воді: гідроскутерист врізався у надувний матрац під Харковом


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Озеро у Центральному парку Харкова готують до нового сезону (відео)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2026 в 20:55;

