Озеро у Центральному парку Харкова готують до нового сезону (відео)

Комунальники Центрального парку наповнюють водою озеро, щоб потім випустити у нього риб та увімкнути фонтан.

Про це повідомили у пресслужбі Центрального парку.

«Наше Озеро наповнюється водою. Згодом висадимо лілеї, а вздовж берега – талію та іриси 😍🌸 Повернемо рибу, увімкнемо фонтан. Ваше улюблене місце відпочинку чекатиме на вас, друзі! 🫶» – звернулися до містян представники Центрального парку.

Як раніше писала МГ «Об’єктив», у Харкові продовжують висаджувати квіти. Наразі озеленювачі СКП «Харківзеленбуд» облаштовують клумби перед головним входом до Меморіалу Слави.

Відео: Центральний парк Харкова