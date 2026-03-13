Ламав лід голими руками: що відомо про героя, який врятував дітей у Харкові

Чотирьох дітей, які тонули на водоймі 12 березня, врятував Сергій Соратокін – переселенець із Великого Бурлука, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

“Почув крики. Я подумав, що дітки граються. Потім думаю, як граються, якщо це ставок. І виглянув у вікно, а дітки брикаються. Дівчинка кричить, що двоє вже пішли на дно. І я зрозумів, що треба щось робити, рятувати дітей. Коли підбіг до річки, розумію, що вода холодна і дітки там. Я стрибнув та поплив”, – сказав чоловік.

Відео: ГУ ДСНС в Харківській області

У ДСНС розповіли: Сергій Соратокін голими руками ламав лід, щоб дістатися до дітей. Спершу витягнув дівчинку, потім повернувся за двома хлопцями, які трималися один за одного. Вже перебуваючи на межі фізичного виснаження, він вчетверте кинувся у воду і врятував ще одну дівчинку, яка вже втрачала свідомість.

Після того, як четверта дитина була в безпеці, організм чоловіка не витримав — Сергій знепритомнів від сильного переохолодження.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, шестеро дітей провалилися під кригу на кар’єрі по вулиці Семена Кузнеця у Шевченківському районі Харкова вдень 12 березня. Чоловік, який став свідком цієї події, кинувся на допомогу. Йому вдалося врятувати двох дівчаток та двох хлопчиків. 10-річний та 17-річний хлопці загинули. Рятувальники та водолази ДСНС підняли тіла загиблих на берег, з їхніми батьками працювали психологи.