Залужний і Буданов отримали звання Героя України (укази Президента)
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України ексголовнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та очільнику ГУР МО України Кирилу Буданову.
Відповідні укази з’явилися на сайті Президента 8 лютого.
«За визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» Залужному Валерію Федоровичу – генералу», – йдеться в указі №61.
«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» Буданову Кирилу Олексійовичу — генерал-лейтенанту», – йдеться в указі №57.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2024 в 13:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України ексголовнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та очільнику ГУР МО України Кирилу Буданову.".