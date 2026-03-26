Вимушений усіх розчарувати – Залужний про війну США та Ізраїлю з Іраном
Уся світова увага зараз прикута до ескалації на Близькому Сході… Вимушений усіх розчарувати. Сьогодні неможливо передбачити і спрогнозувати хід і варіанти закінчення і цієї війни. Масштабні зміни, що відбулися на полях російсько-української війни, абсолютно змінили парадигму способів ведення війни і як наслідок — змінили і саму суть бойових можливостей тих, хто хотів би їх випробувати. Шкода, що на нашу війну дехто дивився через рожеві окуляри. Зовсім даремно. Бо сьогодні у відносно дешевий спосіб будь-яка країна може мати абсолютно несумісні з її економічним або демографічним положенням бойові можливості. Було б бажання і політична воля. Ось перше, що може бути ключовим у цьому, вже охопленому війною регіоні.Саме політична воля визначить подальшу долю цієї війни.
Новини за темою:
Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна, Фронт; Теги: Ізраїль, Ближний Восток, війна, Залужний, Иран, сша;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Вимушений усіх розчарувати – Залужний про війну США та Ізраїлю з Іраном», то перегляньте більше у розділі Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2026 в 12:06;