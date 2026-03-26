Вимушений усіх розчарувати – Залужний про війну США та Ізраїлю з Іраном

Уся світова увага зараз прикута до ескалації на Близькому Сході… Вимушений усіх розчарувати. Сьогодні неможливо передбачити і спрогнозувати хід і варіанти закінчення і цієї війни. Масштабні зміни, що відбулися на полях російсько-української війни, абсолютно змінили парадигму способів ведення війни і як наслідок — змінили і саму суть бойових можливостей тих, хто хотів би їх випробувати. Шкода, що на нашу війну дехто дивився через рожеві окуляри. Зовсім даремно. Бо сьогодні у відносно дешевий спосіб будь-яка країна може мати абсолютно несумісні з її економічним або демографічним положенням бойові можливості. Було б бажання і політична воля. Ось перше, що може бути ключовим у цьому, вже охопленому війною регіоні.Саме політична воля визначить подальшу долю цієї війни.