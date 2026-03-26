Live

Вынужден всех разочаровать — Залужный о войне США и Израиля с Ираном

Мир 12:06   26.03.2026
Валерий Залужный
экс-главком ВСУ
посол
Все мировое внимание сейчас приковано к эскалации на Ближнем Востоке… Вынужден всех разочаровать. Сегодня невозможно предсказать и спрогнозировать ход и варианты окончания этой войны. Произошедшие на полях российско-украинской войны масштабные изменения совершенно изменили парадигму способов ведения войны и как следствие — изменили и саму суть боевых возможностей тех, кто хотел бы их испытать. Жаль, что на нашу войну некоторые смотрели через розовые очки. Совершенно зря. Ибо сегодня относительно дешевым образом любая страна может иметь совершенно несопоставимые с ее экономическим или демографическим положением боевые возможности. Было бы желание и политическая воля. Вот первое, что может быть ключевым в этом уже охваченном войной регионе. Именно политическая воля определит дальнейшую судьбу войны.

Автор: Валерий Залужный, экс-главком ВСУ, посол
Популярно
Новости по теме:

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Вынужден всех разочаровать — Залужный о войне США и Израиля с Ираном», то посмотрите больше в разделе Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
