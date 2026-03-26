Вынужден всех разочаровать — Залужный о войне США и Израиля с Ираном
Все мировое внимание сейчас приковано к эскалации на Ближнем Востоке… Вынужден всех разочаровать. Сегодня невозможно предсказать и спрогнозировать ход и варианты окончания этой войны. Произошедшие на полях российско-украинской войны масштабные изменения совершенно изменили парадигму способов ведения войны и как следствие — изменили и саму суть боевых возможностей тех, кто хотел бы их испытать. Жаль, что на нашу войну некоторые смотрели через розовые очки. Совершенно зря. Ибо сегодня относительно дешевым образом любая страна может иметь совершенно несопоставимые с ее экономическим или демографическим положением боевые возможности. Было бы желание и политическая воля. Вот первое, что может быть ключевым в этом уже охваченном войной регионе. Именно политическая воля определит дальнейшую судьбу войны.
- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина, Фронт; Теги: Ближний Восток, война, Залужный, Израиль, Иран, сша;
- • Дата публикации материала: 26 марта 2026 в 12:06;