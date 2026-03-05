США просит о помощи от «шахедов» Украину – Зеленский. Что дальше?
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о запросе помощи со стороны США.
«Получили запрос от Соединенных Штатов на конкретную поддержку в защите от «шахедов» в регионе Ближнего Востока. Поручил предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских специалистов, которые могут обеспечить необходимую безопасность. Украина помогает партнерам, которые помогают нашей безопасности, защите жизней наших людей», — написал в своем Телеграмм-канале Зеленский.
Известно, что в странах Персидского залива военные сбивают иранские «шахедам» ракетами Patriot, каждая стоимостью $4 млн. И на рынке оружия уже говорят о дефиците этих ракет.
Поэтому Зеленский предлагает странам Ближнего Востока «тихий обмен» и помощь: в ответ хочет получить ракеты для систем ПВО, сообщает «Радио Свобода».
Страны Ближнего Востока и Персидского залива уже обратились к украинским властям с просьбой приобрести дроны-перехватчики для защиты от иранских «шахедов», сообщает BBC News Украина. Однако пока не получили разрешения на это от Киева.
«Спрос на них сейчас просто безумный. Все хотят их купить. Готовы платить любые деньги», — говорит не под запись представитель одного из крупных украинских производителей БпЛА-перехватчиков в разговоре с BBC News Украина.
По его словам, делегации сразу нескольких стран Ближнего Востока и Персидского залива уже отправились в Киев, чтобы решить этот вопрос с украинскими властями.
Они начали интересоваться украинской оборонкой еще до начала войны США и Израиля с Ираном.
