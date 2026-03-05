США просить про допомогу від «шахедів» Україну – Зеленський. Що далі?

Президент України Володимир Зеленський повідомив про запит про допомогу з боку США.

«Отримали запит від Сполучених Штатів на конкретну підтримку в захисті від «шахедів» у регіоні Близького Сходу. Доручив надати необхідні засоби та забезпечити присутність українських спеціалістів, які можуть гарантувати необхідну безпеку. Україна допомагає партнерам, які допомагають нашій безпеці, захисту життів наших людей», – написав у своєму Телеграм-каналі Зеленський.

Відомо, що наразі в країнах Перської затоки військові збивають іранські «шахедам» ракетами Patriot, кожна коштує $4 млн. І на ринку зброї вже кажуть про дефіцит цих ракет.

Тому Зеленський пропонує країнам Близького Сходу «тихий обмін» та допомогу: у відповідь хоче отримати ракети для систем ППО, повідомляє Радіо Свобода.

Країни Близького Сходу та Перської затоки вже звернулися до української влади з проханням придбати дрони-перехоплювачі для захисту від іранських “шахедів”, повідомляє ВВС News Україна. Однак поки що не отримали дозволу на це від Києва.

“Попит на них зараз просто шалений. Всі хочуть їх купити. Готові платити будь-які гроші”, – каже не під запис представник одного з великих українських виробників БпЛА-перехоплювачів в розмові з ВВС News Україна.

За його словами, делегації відразу кількох країн Близького Сходу і Перської затоки вже відправили делегації в Київ, щоб розв’язати це питання з українською владою.

Вони почали цікавитися українською оборонкою ще до початку війни США та Ізраїлю з Іраном.