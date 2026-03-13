Чому Україні вигідно допомогти ППО на Близькому Сході – РНБО

Українські дрони-перехоплювачі стають основним фактором стабільності на Близькому Сході. Так само, як у свій час західні системи ППО і ПРО Patriot, F-16 стали фактором стабільності для нас… Ми отримували ці системи, хоча сучасний світ побудований на принципах взаємовигідного партнерства, де ніхто нікому нічого не винен, якщо це не підкріплено відповідними угодами чи інтересами. Наш розвиток технологій є важливим аргументом субʼєктності України. І ця субʼєктність дасть можливість посилювати лобіювання інтересів України іншими впливовими державами, яким ми допомагаємо. І, що важливо, робимо це не собі в мінус, а у плюс, бо ця допомога може принести нам додаткові перехоплювачі балістики.