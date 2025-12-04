Наступом на Чернігів лякають росіяни – навіщо, пояснив Коваленко

Росіяни розповсюджують наративи про «підготовку наступу на Чернігів» для тиску, зазначив Андрій Коваленко, лейтенант, керівник ЦПД РНБО.

Останнім часом на сторінках відомих російських мілблогерів з’являються повідомлення про підготовку до наступу на Чернігів.

Андрій Коваленко, лейтенант, керівник ЦПД РНБО, пояснив причину цих настроїв.

«Це частина когнітивної операції проти України. Також вона привʼязана до дипломатичних процесів. Мета – додатковий тиск на українське суспільство, а також інформаційна імітація здатності російської армії «перемагати всюди на фронті», – підкреслив Андрій Коваленко.

За словами керівника ЦПД РНБО, реальних сил і засобів у росіян наступати саме на Чернігів – немає. Також Сили оборони України контролюють ситуацію на кордоні і припиняють силою провокації росіян.

До слова, росіяни звинувачують українські сили на Чернігівському напрямку також у тому, що там розташовані далеко не найсильніші підрозділи ЗСУ і підсилити їх у разі наступу окупантів не буде ким.

«Подібні когнітивні операції ворог вже проводив раніше щодо Сум і Харкова. Нагадаю, СОУ зупинили росіян, у яких не було сил наступати на великі міста», – заявив Андрій Коваленко.