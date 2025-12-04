Наступлением на Чернигов пугают россияне — зачем, пояснил Коваленко
Россияне распространяют нарративы о «подготовке наступления на Чернигов» для давления, отметил Андрей Коваленко, лейтенант, руководитель ЦПД СНБО.
В последнее время на страницах известных российских милблогеров появляются сообщения о подготовке к наступлению на Чернигов.
Андрей Коваленко, лейтенант, руководитель ЦПД СНБО, объяснил причину этого тренда.
«Это часть когнитивной операции против Украины. Также она привязана к дипломатическим процессам и тактике РФ по давлению на Украину. Цель – дополнительное давление на украинское общество, а также информационная имитация способности российской армии «побеждать повсюду на фронте», – подчеркнул Андрей Коваленко.
По словам руководителя ЦПД СНБО, реальных сил и средств у россиян наступать именно на Чернигов – нет. Также Силы обороны Украины контролируют ситуацию на границе и прекращают провокацию россиян.
К слову, россияне зеркально обвиняют украинские силы на Черниговском направлении в том, что там расположены далеко не самые сильные подразделения ВСУ и усилить их в случае наступления оккупантов не будет кем.
«Подобные когнитивные операции враг уже проводил раньше по Сумам и Харькову. Напомним, СОУ остановили россиян, у которых не было сил наступать на большие города», — заявил Андрей Коваленко.
Читайте также: Русский язык больше не будут защищать в Украине: Верховная Рада приняла закон
Новости по теме:
- Категории: Политика, Украина, Фронт; Теги: Андрей Коваленко, наступление на Чернигов, чернигов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Наступлением на Чернигов пугают россияне — зачем, пояснил Коваленко», то посмотрите больше в разделе Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 4 декабря 2025 в 17:41;