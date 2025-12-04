Live

Наступлением на Чернигов пугают россияне — зачем, пояснил Коваленко

Политика 17:41   04.12.2025
Оксана Якушко
Наступлением на Чернигов пугают россияне — зачем, пояснил Коваленко Фото: Wikimedia Commons

Россияне распространяют нарративы о «подготовке наступления на Чернигов» для давления, отметил Андрей Коваленко, лейтенант, руководитель ЦПД СНБО.

В последнее время на страницах известных российских милблогеров появляются сообщения о подготовке к наступлению на Чернигов.

Андрей Коваленко, лейтенант, руководитель ЦПД СНБО, объяснил причину этого тренда.

«Это часть когнитивной операции против Украины. Также она привязана к дипломатическим процессам и тактике РФ по давлению на Украину. Цель – дополнительное давление на украинское общество, а также информационная имитация способности российской армии «побеждать повсюду на фронте», – подчеркнул Андрей Коваленко.

По словам руководителя ЦПД СНБО, реальных сил и средств у россиян наступать именно на Чернигов – нет. Также Силы обороны Украины контролируют ситуацию на границе и прекращают провокацию россиян.

К слову, россияне зеркально обвиняют украинские силы на Черниговском направлении в том, что там расположены далеко не самые сильные подразделения ВСУ и усилить их в случае наступления оккупантов не будет кем.

Скриншот

«Подобные когнитивные операции враг уже проводил раньше по Сумам и Харькову. Напомним, СОУ остановили россиян, у которых не было сил наступать на большие города», — заявил Андрей Коваленко.

Автор: Оксана Якушко
