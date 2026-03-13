Почему Украине выгодно помочь ПВО на Ближнем Востоке — СНБО
Фото: Андрей Коваленко/instagram
Украинские дроны-перехватчики становятся основным фактором стабильности на Ближнем Востоке. Так же, как одно время западные системы ПВО и ПРО «Patriot», F-16 стали фактором стабильности для нас… Мы получали эти системы, хотя современный мир построен на принципах взаимовыгодного партнерства, где никто никому ничего не должен, если это не подкреплено соответствующими соглашениями или интересами. Наше развитие технологий является важным доводом субъектности Украины. И эта субъектность позволит усиливать лоббирование интересов Украины другими влиятельными государствами, которым мы помогаем. И, что немаловажно, делаем это не себе в минус, а в плюс, потому что эта помощь может принести нам дополнительные перехватчики баллистики.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: Андрей Коваленко, Ближний Восток, дрони, дроны, Иран, ппо, СНБО, сша;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Почему Украине выгодно помочь ПВО на Ближнем Востоке — СНБО», то посмотрите больше в разделе Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 13 марта 2026 в 13:20;