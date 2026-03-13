Почему Украине выгодно помочь ПВО на Ближнем Востоке — СНБО

Украинские дроны-перехватчики становятся основным фактором стабильности на Ближнем Востоке. Так же, как одно время западные системы ПВО и ПРО «Patriot», F-16 стали фактором стабильности для нас… Мы получали эти системы, хотя современный мир построен на принципах взаимовыгодного партнерства, где никто никому ничего не должен, если это не подкреплено соответствующими соглашениями или интересами. Наше развитие технологий является важным доводом субъектности Украины. И эта субъектность позволит усиливать лоббирование интересов Украины другими влиятельными государствами, которым мы помогаем. И, что немаловажно, делаем это не себе в минус, а в плюс, потому что эта помощь может принести нам дополнительные перехватчики баллистики.